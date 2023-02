Funcionamento dos Correios durante o Carnaval

Correios - Crédito: © Fernando Frazão/Agência Brasil

Na próxima sexta-feira (17), todas as unidades de atendimento funcionarão normalmente, bem como a rotina de entregas de cartas e encomendas em todo o país. No sábado (18), o serviço de entregas será realizado e haverá expediente apenas nas agências que já atendem nesse dia. Na segunda e terça-feira (20 e 21/2), não haverá atendimento nas agências, em função do Carnaval. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira (22), sendo que as agências abrirão a partir das 12h.

Nos dias 20 e 21/2, o atendimento da Central de Atendimento dos Correios - CAC estará disponível por meio dos seguintes canais:

· Site dos Correios, na página: faleconosco.correios.com.br/faleconosco/app/index.php;

· Atendimento automatizado, pelos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100;

· Chat: https://www.correios.com.br/ .

O atendimento com os operadores será retomado no dia 22/2, às 8h.

