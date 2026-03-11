Atualização: Baú foi encontrado.

Durante a forte chuva que atingiu São Carlos na manhã desta quarta-feira (11) um motociclista acabou perdendo o baú da moto, que se desprendeu do veículo enquanto ele trafegava pela cidade. Dentro do compartimento havia documentos pessoais, bolsa e outros itens importantes.

A suspeita é que ele tenha se desprendido entre os bairros Medeiros e Botafogo, passando pela região do Shopping, no trajeto em direção ao Kartódromo, podendo também estar nas proximidades do Parque Delta.

O baú é preto e semelhante ao modelo utilizado em motos para transporte de objetos, como o mostrado na imagem divulgada pela família.

A família pede que a informação seja compartilhada para aumentar as chances de recuperar os pertences perdidos.