Fiscalização interdita circo por determinação do Ministério Público

Circo foi interditado pelo Departamento de Fiscalização - Crédito: Maycon Maximino

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, interditou na tarde desta sexta-feira (13/01), um circo, instalado na avenida Tancredo Neves, na região da Rotatória do Cristo.

Em dezembro do ano passado a passado a empresa responsável pelo Circo solicitou o alvará de funcionamento junto ao Departamento de Fiscalização. No dia 29/12 ela teve o pedido indeferido. “Informamos que o local não era apropriado em virtude das chuvas, mostramos que essa região sofre alagamentos e que não poderíamos autorizar o funcionamento de um Circo que atrai sempre um grande público, principalmente infantil, em uma área sujeita a inundação, além disso oferecemos outros locais como no Santa Felícia”, explica Rodolfo Tibério Penela, diretor de Fiscalização.

Mesmo com as orientações repassadas pela Prefeitura e a negativa do alvará, os interessados seguiram com o processo, montando a infraestrutura no local, porém na quinta-feira (12/01), o Promotor de Justiça Sérgio Domingos de Oliveira, solicitou providências para a interdição das instalações, inclusive com requisição de auxílio policial, se fosse necessário.

A interdição foi realizada com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

O OUTRO LADO

O SCA entrou em contato com a direção do circo e a informação é que neste momento está sendo realizada uma reunião para decidir qual atitude será tomada daqui pra frente.

