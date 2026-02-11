(16) 99963-6036
quarta, 11 de fevereiro de 2026
Cidade

Fiscalização em vans escolares é realizada em frente a escolas na manhã desta quarta-feira

11 Fev 2026 - 13h44Por Jessica Carvalho R
Fiscalização em vans escolares é realizada em frente a escolas na manhã desta quarta-feira - Crédito: SCA Crédito: SCA

Na manhã desta quarta-feira (11), equipes de policiamento, em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), realizaram uma operação de fiscalização em vans escolares em frente a duas unidades de ensino.

A ação ocorreu nas proximidades da Escola Eugênio Franco, localizada na Rua José Bonifácio, e da Escola Paulino Carlos, situada na Travessa Professor Walter Blanco, ao lado da Praça Coronel Salles. A movimentação chamou a atenção de pais e responsáveis que acompanhavam a chegada dos alunos.

Durante a operação, os agentes verificaram possíveis irregularidades nos veículos utilizados para o transporte de estudantes. Foram fiscalizados documentos obrigatórios, licenciamentos e itens essenciais de segurança, como funcionamento das setas, faróis alto e baixo, luzes de freio e luz de ré, além das condições gerais dos veículos.

De acordo com as equipes envolvidas, a iniciativa tem como principal objetivo garantir que o transporte escolar seja realizado dentro das normas estabelecidas pela legislação e, sobretudo, com segurança para as crianças e adolescentes.

A fiscalização faz parte de ações preventivas que buscam reforçar a importância da regularização e da manutenção adequada dos veículos que prestam esse tipo de serviço.

