FESC: matrículas para cursos de 2023 começam nesta quarta-feira

Fesc São Carlos - Crédito: divulgação

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) informa que de 04/01 a 31/01 estarão abertas as matrículas para os cursos da Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI), da Universidade Aberta do Trabalhador (UNIT), do Programa de Inclusão Digital (PID) e do Centro Esportivo e Cultural.

As matrículas poderão ser feitas online no site da Fundação no www.fesc.com.br/matriculas. Quem optar em fazer a matrícula presencialmente deverá agendar antecipadamente o horário também pelo site da FESC.

O Centro Esportivo Cultural vai oferecer na Unidade I (Vila Nery) cursos de natação iniciante, hidroginástica, natação avançada e natação orientada. A mensalidade dos cursos aquáticos será de R$ 105,00.

Pela UNIT, na Unidade I (Vila Nery), serão oferecidos cursos de Técnicas de Patchwork Módulos 1, 3 e 4, Corte e Costura Doméstica Módulos 1 e 2 e Colcha de Patchwork 2. A mensalidade dos cursos da UNIT é de R$ 70,00.

Pela UATI, na Unidade I (Vila Nery) estão abertas as matrículas para os cursos de Pilates, Atividade Física Moderada, Atividade Física Leve, Atividades Preventivas, Grupo Artístico de Música, Roda de Samba, Grupo de Literatura e Comunicação, Treinamento Funcional com Alongamento, Ritmos Brasileiros, Corpo e Canto em Movimento, Revitalização de Adultos, Percussão Corporal, Cérebro Ativo e Saudável, Atividades Corporais Expressivas, Poder do Pensamento Positivo para o Envelhecimento Saudável, Alongamento, Meditação e Relaxamento, Meditação Exercitando a Memória, Yoga, Treinamento Funcional, Violão I Iniciante, Violão II Iniciado, música e Movimento, Percussão, Vozes que EM) Cantam, Jogos Recreativos Terapêuticos e Educacionais, Bocha Iniciante Turma I, Bocha Avançado, Violão 2 Harmonia, Dança Livre, Danças Circulares, Técnicas de Redução de ansiedade, Artesanato, Decoupage, Teclado I Iniciante, Teclado II Iniciado, Desenho e Grupo de Teatro.

Na Unidade II da Vila Prado estão disponíveis os cursos de Yoga, Meditação, Pilates, Grupo de Literatura E Comunicação, Alongamento, Atividade Preventiva com Alongamento, Atividades Corporais Expressivas, Dança Livre, Violão Iniciante, Violão 2 Iniciado, Música e Movimento, Conjunto Musical da UATI, Exercitando a Memória, Cérebro Ativo de Saudável, Jogos Recreativos, Educacionais e Terapêuticos. O valor da mensalidade de cada um dos cursos da UATI é de R$ 50,00.

Na FESC Virtual poderão ser realizados os cursos de Língua Espanhola Práticas Conversacional, Língua Espanhola Praticas Convencionais I, Leituras Dialógicas em Língua Portuguesa e Espanhol, Língua Espanhola Práticas Conversacionais Avançado e Língua Espanhola Módulo 2. O valor da mensalidade para cada um dos cursos da UATI é de R$ 50,00.

Pelo PID, Na Unidade I da Vila Nery, estão abertas as matrículas para os cursos de Introdução ao Design Gráfico e Edição de Vídeos, Hardware: Montagem e Configuração de Computadores, Smartphone (android) para Maturidade, Mídias Sociais e Internet para a Melhor Idade, Desenvolvendo Ambiente de Redes (Windows server), Tecnologias para a Melhor Idade (windows, word e internet), Office para o Trabalho, Smartphone (android) para Maturidade Iniciante, Youtube criação, Edição e monetizações, Excel para Maturidade, Smartphone (android) e Smartv TV Inteligente), Informática Básica para Trabalho I, (Windows e internet), Fireworks: Edição de Imagens e Criação de Layouts, Robótica, Informática Básica para o Trabalho (windows e internet)

Na Unidade 2 da Vila Prado o PID oferece cursos para Smartphone iniciante (android) para a Melhor Idade, Introdução Tecnológica para a Melhor Idade, Smartphone Intermediário (android) para a Melhor Idade e Mídias Sociais e Internet para a Melhor Idade. O valor da mensalidade para qualquer um dos cursos do PID é R$ 60,00.

Para efetivar as matrículas será preciso, além dos documentos de praxe como CPF, RG, comprovante de endereço, o atestado médico no caso de atividade física.

Todos os cursos, a carga horária de cada um, dias e horário das aulas, cadastro para solicitar a Bolsa de Estudos, podem ser consultados no site www.fesc.com.br. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3362-0580 Unidade da Vila Nery e (16) 3375-3285 Unidade da Vila Prado.

Leia Também