Feira agrícola será atração em Tratorada da Babilônia

A tratorada possui apoio da Prefeitura Municipal, empresários do segmento, Comissão Paixão Sertaneja e consta no calendário oficial do município, através de lei do vereador Marquinho Amaral.

A décima sexta tratorada da Babilônia terá uma novidade este ano. O santuário da Babilônia, prepara no dia anterior ao evento, (11), uma feira agrícola de médio porte com empresas do segmento na cidade. A iniciativa faz parte de um projeto a médio prazo, de consolidar a ação do agronegócio na programação anual do Santuário. “ Nossa região é privilegiada e importante na produção de alimentos, possuímos várias empresas do setor e estamos fazendo parcerias. Será nossa primeira experiência e trabalharemos para que torne-se uma tradição, assim como a tratorada”, informou o padre Everton Luchesi, reitor do Santuário.