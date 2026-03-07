

Um dos momentos mais aguardados da programação foi a tradicional Tratorada, quando tratores e máquinas agrícolas participaram de um desfile especial pela região do santuário e receberam a bênção dedicada à padroeira. O ato simboliza a fé dos trabalhadores do campo e a gratidão pelas colheitas e pela proteção no trabalho diário.

Além das atividades religiosas, o público contou com uma estrutura preparada para receber as famílias durante todo o fim de semana, com praça de alimentação completa, música ao vivo, espaço de lazer para crianças com playground e diversas oportunidades de encontro entre produtores, empresas e visitantes interessados nas novidades do setor agrícola.

A programação também contou com missas, apresentações musicais e momentos de confraternização que reforçaram a importância da agricultura e das famílias que vivem do trabalho no campo.

Para garantir a tranquilidade e a segurança do público presente, a equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar esteve pelo local realizando o policiamento preventivo, com os PMs Cabo Resende e Cabo Luciano, que acompanharam o evento e reforçaram a segurança durante toda a programação.

A organização destacou a importância da participação da comunidade, celebrando um momento que une fé, cultura rural e valorização do homem do campo.

