FÃ© e tradiÃ§Ã£o marcam a 19Âª Tratorada e 4Âª Feira AgrÃ­cola na BabilÃ´nia

07 Mar 2026 - 18h32
CrÃ©dito: SCA
Fé, gratidão e celebração do trabalho no campo marcaram a 4ª Feira Agrícola e a 19ª Tratorada, realizadas neste fim de semana, dias 7 e 8 de março, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, em São Carlos. O evento reuniu agricultores, tratoristas, famílias e visitantes em dois dias de confraternização, religiosidade e valorização do agronegócio local.

Um dos momentos mais aguardados da programação foi a tradicional Tratorada, quando tratores e máquinas agrícolas participaram de um desfile especial pela região do santuário e receberam a bênção dedicada à padroeira. O ato simboliza a fé dos trabalhadores do campo e a gratidão pelas colheitas e pela proteção no trabalho diário.
Além das atividades religiosas, o público contou com uma estrutura preparada para receber as famílias durante todo o fim de semana, com praça de alimentação completa, música ao vivo, espaço de lazer para crianças com playground e diversas oportunidades de encontro entre produtores, empresas e visitantes interessados nas novidades do setor agrícola.
A programação também contou com missas, apresentações musicais e momentos de confraternização que reforçaram a importância da agricultura e das famílias que vivem do trabalho no campo.
Para garantir a tranquilidade e a segurança do público presente, a equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar esteve pelo local realizando o policiamento preventivo, com os PMs Cabo Resende e Cabo Luciano, que acompanharam o evento e reforçaram a segurança durante toda a programação.
A organização destacou a importância da participação da comunidade, celebrando um momento que une fé, cultura rural e valorização do homem do campo.

