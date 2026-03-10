Fatec São Carlos promove palestras e workshops em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres

Crédito: divulgação

A noite de 09 de março de 2026 ficou marcada como um divisor de águas para os alunos de Gestão de Recursos Humanos da Fatec São Carlos, que se reuniram na FESC Vila Nery para celebrar o Dia Internacional da Mulher com foco em protagonismo. O evento "A Importância das Lideranças Femininas em Ambientes Corporativos" proporcionou uma imersão profunda em estratégias de sucesso, conectando teoria acadêmica às demandas reais do mercado de trabalho atual. Através de um debate enriquecedor, as participantes exploraram os desafios e as conquistas das mulheres que ocupam cargos de decisão, fortalecendo a rede de networking entre os estudantes.

A programação contou com a expertise técnica de Cássia Ferrareto, que detalhou os pilares da alta performance e da consultoria de negócios, enquanto Fernanda Viana trouxe a dimensão do autoconhecimento através da consultoria de imagem e estilo. Fernanda demonstrou como o poder das cores e a construção da autoconfiança são ferramentas estratégicas de comunicação não-verbal essenciais para qualquer líder. Essa união entre gestão e imagem pessoal permitiu que o público compreendesse a liderança como um conceito 360°, onde a competência técnica e a presença executiva caminham juntas.

O encerramento foi coroado por uma experiência prática de alto impacto conduzida pela Vox 2You, que promoveu uma palestra seguida de workshop com dinâmicas de oratória. Os alunos tiveram a oportunidade de exercitar a fala persuasiva e a projeção de voz, ferramentas indispensáveis para quem deseja inspirar transformações no ambiente corporativo. Ao final da noite, a Fatec São Carlos não apenas celebrou uma data comemorativa, mas entregou uma capacitação real que transformou a percepção dos futuros gestores sobre o poder da voz e da liderança feminina.

