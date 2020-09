Farmácia Rosário lança loja conceito em São Carlos

A Farmácia Rosário inaugurou no dia 16, em São Carlos, a primeira loja conceito da rede.

Com uma abordagem inovadora, a loja que fica localizada a Rua 15 de novembro, 1179, no bairro Santa Mônica, conta com o Espaço Viva Rosário, prestando aos clientes uma Assistência Farmacêutica diferenciada, com testes rápidos de glicemia, colesterol, hepatite C, dentre outros, além de serviços como aplicação de injetáveis e aferição de pressão arterial.

Esse novo modelo de atendimento busca oferecer aos clientes programas de saúde e bem-estar com orientações e cuidados com hipertensão e diabetes, dicas de alimentação saudável, proporcionando uma experiência abrangente e personalizada.

Além de toda a linha de medicamentos e perfumaria das melhores marcas e laboratórios, a nova loja da Farmácia Rosário também apresenta uma gama completa de produtos dermocosméticos nacionais e importados, reforçando o novo conceito com conveniência, exclusividade e excelência em atender.

Loja Conceito da Farmácia Rosário: mais que uma farmácia, aqui nós cuidamos de você.

