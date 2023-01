Farmácia do CEME passará por reforma e ficará temporariamente fechada

Crédito: divulgação

COMUNICADO SMS - A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial, informa que a partir da próxima segunda-feira (09/01), a

Farmácia do CEME passará por reforma estrutural, portanto não será realizado atendimento ao público nesse período de Obras.

Os usuários da Farmácia do CEME devem procurar as farmácias da UBS Redenção, UBS Cidade Aracy, UBS São José ou UBS Santa Felícia.

Informamos ainda que os pacientes que retiram medicamentos dos programas estratégicos (DST, Tuberculose, Hanseníase, Hepatites Virais e H1N1) deverão ser retirados no Centro de Atenção de Infecção Crônicas - CAIC a partir da próxima quarta-feira (11/01/23).

Confira os endereços:

- Farmácia - UBS Santa Felícia - Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, 1430;

- Farmácia - UBS Cidade Aracy - Rua Sebastião Lemos, 426;

- Farmácia - UBS Redenção - Rua. Desembargador Júlio de Faria, 1700;

- Farmácia UBS São José

Av. Araraquara, 422;

- CAIC - Centro de Atendimento de Infecções Crônicas - Rua José de Alencar, nº 36, no Tijuco Preto.

