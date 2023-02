Falta de energia provoca paralisação na captação de água do Ribeirão Feijão

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) comunica que ocorreram problemas no fornecimento de energia na rede elétrica da CPFL Paulista no início da noite desta quarta-feira, 8 e na manhã desta quinta-feira, 9, provocando a paralisação da Unidade de Captação e Bombeamento do Ribeirão Feijão.

Como a captação é responsável por aproximadamente 35% do abastecimento do município, o fornecimento de água ficou prejudicado.

Até o momento não há previsão para o reestabelecimento da energia no local, sendo que a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradual assim que resolvido o problema.

Em caso de dúvidas e para maiores informações o usuário deve entrar em contato com o serviço de atendimento da autarquia através do telefone 0800-300-1520. A ligação é gratuita.

