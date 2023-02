Faixa no centro alerta motoristas para nova preferencial

SIGA O SCA NO

Faixa alerta a mudança de preferencial no centro - Crédito: Maycon Maximino

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito fixou no cruzamento da Avenida Comendador Alfredo Maffei com a rua José Bonifácio, uma faixa para alertar os motoristas sofre a alteração que aconteceu na área central, no trânsito de São Carlos recentemente.

Anteriormente, a Avenida Comendador Alfredo Maffei era preferencial no cruzamento com a 9 de Julho. Recentemente ocorreu a mudança e a troca de sinalização.

Desta forma a Comendador deixou de ser preferencial e no cruzamento com a 9 de Julho, os motoristas devem parar para evitar possíveis acidentes de trânsito.

