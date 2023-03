Evento onde ocorreu tragédia no Centro arrecadava gelatina para o Hospital Amaral Carvalho

Movimentação policial no local - Crédito: Maycon Maximino

A festa que foi palco da tragédia que terminou com três homens mortos e outros dois baleados na noite de ontem (25), no Centro, era para comemorar dois anos do motoclube Facção Tequila, mas também tinha cunho social, pois estava arrecadando gelatina que seria doada posteriormente para o Hospital Amaral Carvalho de Jaú/SP, que cuida de pacientes com câncer.

No cartaz de divulgação do evento, uma frase chama a atenção: “Mostre respeito, ganhe respeito”.

O crime praticado por Thyago Rocha Lavezzo chocou São Carlos e região.

O QUE ACONTECEU?

Segundo a Polícia, Thyago Rocha Lavezzo, de 36 anos, estava no local consumindo bebida alcoólica e passou a importunar as pessoas .

. Thyago foi colocado para fora por outros frequentadores, mas voltou armado com um revólver calibre 38 . Ele estacionou um Ford Fiesta defronte a uma igreja, na rua São Sebastião e usando um capacete retornou na festa, onde efetuou disparos contra algumas pessoas que estavam próximas ao bar.

. Ele estacionou um Ford Fiesta defronte a uma igreja, na rua São Sebastião e usando um capacete retornou na festa, onde efetuou disparos contra algumas pessoas que estavam próximas ao bar. Leandro César Pereira, 41, morador de Descalvado e Érick Marcel Pereira, 37, Costa morreram no local . Adriano Silva de Oliveira, 50 anos e Lucas Donizete Pinheiro, de 36, também foram alvejados, mas sobreviveram e estão internados na Santa Casa de São Carlos.

. Adriano Silva de Oliveira, 50 anos e Lucas Donizete Pinheiro, de 36, também foram alvejados, mas sobreviveram e estão internados na Santa Casa de São Carlos. Policiais militares que foram até o local atender uma ocorrência de perturbação de sossego por causa do som escutaram os tiros e viram Thyago com a arma em punho vindo na direção deles . Os PMs deram ordem para que ele largasse a arma e se entregasse, mas como não atendeu, acabou baleado e morto.

. Os PMs deram ordem para que ele largasse a arma e se entregasse, mas como não atendeu, acabou baleado e morto. O revólver que o atirador utilizou foi apreendido com cinco munições, sendo que quatro estavam deflagradas.

