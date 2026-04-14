Greve dos servidores segue enquanto Prefeitura prepara nova proposta

Manifestantes reunidos defronte ao paço municipal - Crédito: SCA

A Prefeitura Municipal de São Carlos poderá apresentar nesta terça-feira, 14 de abril, uma nova contraproposta referente ao Acordo Coletivo dos servidores públicos municipais. A informação foi encaminhada ao Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos (Sindspam) por meio de ofício enviado pela Administração.

De acordo com o documento, a primeira contraproposta apresentada pelo sindicato foi recebida pela Prefeitura no início da tarde desta segunda-feira. Desde então, o prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e técnicos da administração passaram a analisar detalhadamente os termos apresentados, com os trabalhos se estendendo ao longo da tarde e da noite.

Ainda segundo o ofício, a expectativa é de que os estudos sejam concluídos ao longo desta terça-feira (14), quando a Administração Municipal deverá formalizar os termos de uma nova proposta. O objetivo, conforme informado, é dar continuidade ao diálogo entre as partes e buscar uma solução considerada equilibrada tanto para os servidores quanto para a população.

A possibilidade de uma nova contraproposta ocorre em meio à greve dos servidores municipais, que reivindicam pelo menos 7% de reajuste salarial. O percentual solicitado corresponde à reposição da inflação medida pelo IPCA, de 3,81%, somada a um aumento real de 3,19%, além de outros benefícios.

Na proposta anterior apresentada pela Prefeitura, foi oferecida a reposição inflacionária de 3,81%. Também foi sugerida a substituição da cesta básica por um vale-alimentação no valor de R$ 400,00, com aumento do ticket-refeição de R$ 1.200,00 para R$ 1.260,00. Como a reposição de 3,81% é obrigatória por lei, R$ 46,00 já estariam garantidos, prevendo ainda um reajuste real de R$ 14,00 no ticket-refeição, além do descongelamento do tempo de serviço dos servidores, conforme previsto em lei.

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