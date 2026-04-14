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terça, 14 de abril de 2026
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Morador denuncia descarte irregular de lixo em estrada entre bairros Ypê Mirim e Zavaglia; veja vídeo

14 Abr 2026 - 15h14Por Jessica CR
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Morador denuncia descarte irregular de lixo em estrada entre bairros Ypê Mirim e Zavaglia; veja vídeo -

Um morador procurou a reportagem para denunciar o descarte irregular de lixo em uma estrada de terra que liga o bairro Ypê Mirim ao Jardim Zavaglia.O problema ocorre nas proximidades da Rua Mário Lotumulo.

Segundo o relato, o local tem sido frequentemente utilizado para o despejo de entulhos, restos de construção, móveis velhos e lixo doméstico, o que tem gerado mau cheiro, atração de animais e preocupação com a saúde pública.

O morador afirma que a situação vem se agravando nos últimos meses e cobra providências“Além do impacto ambiental, isso acaba prejudicando quem mora ou precisa passar pelo local diariamente”, destacou.

A população pode contribuir denunciando o descarte irregular aos órgãos competentes do município. A prática é considerada crime ambiental e está sujeita a multa.

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