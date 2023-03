Evento da Associação dos Engenheiros discutirá drenagem urbana

SIGA O SCA NO

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos - Aeasc realiza entre os dias 27 e 30 de março a 16° Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Carlos. O evento que presencial, com público na sede da entidade, e também virtual, sempre às 19h terá como tema: “Drenagem urbana: diagnósticos e soluções”. As inscrições estão abertas.

O evento, que faz parte do calendário oficial da cidade, é um dos momentos para a apresentação das pesquisas e trabalhos desenvolvidos não apenas sobre o problema de drenagem que interfere diretamente na qualidade de vida da população, mas ainda para a apresentação de soluções, que precisam urgentemente de debate.

“Esta Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia organizada pela Aeasc é um dos eventos que fazemos questão de manter os debates técnicos sobre questões importantes para a cidade e a região, com a presença dos diversos setores interessados, da academia até os canteiros da prática profissional em busca das melhores soluções para os problemas da sociedade”, disse Laert Rigo, presidente da entidade.

Acompanhe as redes sociais da AEASC ou entre em contato pelo fone (16)3368.1020 para saber como se inscrever.

PROGRAMAÇÃO

Dia 27 - “Manejo das águas urbanas”, com o engenheiro civil Luís Fernando de Lima Yazaki;

Dia 28 – “Abordagens e organização históricas- institucional da participação do governo federal no setor de águas pluviais”, com o engenheiro civil Luís Alberto Arend Filho

DIA 29 – “Soluções e formas ecologicamente corretas para mellhor retenção das águas (cidades-esponjas)” com apresentação da engenheira ambiental e bióloga Juliana Caroline de Alencar da Silva.

Dia 30 - Mesa técnica com especialistas e agentes públicos municipais convidados: engenheiro Mario Mediondo; profa. dra. arquiteta Luciana Schenk; secretário municipal de Obras Públicas João Müller, engenheiro Paulo Vaz Filho e engenheiro José Mario Frasnelli.

Leia Também