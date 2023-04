Evento cultural “Seo Baú” acontece no dia 23 na FESC

A Fundação Educação São Carlos (Fesc), localizada na rua São Sebastião (antigo Campo do Rui) estará sediando domingo, 23, das 12h às 19h, o “Seo Baú”, um é um evento cultural poli temático para todas as idades e tem por objetivo fomentar a cultura, incentivar a literatura e a escrita, dar visibilidade à artistas e apoiar a economia criativa. A entrada é franqueada ao público.

Essa é a terceira edição do evento e de acordo com a organização, serão sete horas com mais de 10 expositores/artistas, atividades gratuitas para a criançada e muita música. Para a edição 2023, São Carlos receberá os grupos Abacaxepa e Chic Hernandez com músicas autorais.

O “Seo Baú” contará ainda com expositores e artesanatos, com música ao vivo, sebo literário, brechós, livraria, troca de livros, sebo de LPs, tarde de autógrafos com os escritores de São Carlos e seus livros com descontos, workshop de desenho, além de uma praça de alimentação que também oferecerá bebidas. Para a criançada, brincadeiras diversas, contação de histórias, pintura facial, escultura de balão, palhaços, pista de skate, cama elástica. Todas as atividades recreativas são gratuitas.

