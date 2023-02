Etecs e Fatecs levam estudantes de São Carlos e região para intercâmbio internacional

Grupos embarcaram nos dias 19, 20 e 21 de janeiro para Inglaterra e Irlanda - Crédito: DIVULGAÇÃO

Alunos de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, da região Central, embarcaram em janeiro para o Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza (CPS). Para a maioria dos estudantes, esta é a primeira viagem internacional ou até mesmo a primeira experiência fora de casa.

Divididos em grupos, os participantes viajaram para as cidades de Londres, Brighton, Cambridge, Canterbury, Eastbourne e Oxford, na Inglaterra, e Dublin, na Irlanda.

A programação de quatro semanas inclui um curso intensivo de língua inglesa e momentos de lazer para conhecer a cultura local.

Cada grupo de alunos é acompanhado por um monitor do CPS, que cuida da organização dos grupos, programa atividades pela cidade e garante que os estudantes aproveitem ao máximo a oportunidade.

Para participar do Intercâmbio Cultural do CPS, os estudantes fizeram uma inscrição e foram selecionados com base na avaliação do melhor aproveitamento acadêmico dos cursos e unidades de ensino, de todo o Estado. Ao todo, foram oferecidas 329 bolsas de estudo, sendo 241 para alunos de Etecs e 88 para estudantes matriculados nas Fatecs.

Estão contempladas no programa despesas com passagens aéreas de ida e volta, hospedagem em casa de família, alimentação (café da manhã e jantar), traslado no país de destino, seguro-viagem e ajuda de custo.

O intercâmbio cultural foi realizado pela primeira vez entre 2011 e 2015 e já marcou a trajetória de muitos alunos do CPS.

Novos embarques

Dois grupos de estudantes embarcam nas próximas semanas. Neste sábado (4), está previsto o voo que levará 20 estudantes de Fatecs a Cambridge, na Inglaterra. O último grupo tem saída prevista para 18 de fevereiro, rumo a Dublin, na Irlanda, com 23 alunos de Etecs e Fatecs.

Confira aqui a relação de alunos da região e seus destinos

