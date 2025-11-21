(16) 99963-6036
Estudantes do IFSP lançam o jornal “IFique Sabendo”

20 Nov 2025 - 18h48Por Jessica Carvalho R.
O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), campus São Carlos, lançou oficialmente o jornal estudantil IFique Sabendo: a voz dos estudantes do IFSP São Carlos. O projeto nasce com a proposta de ampliar o espaço da palavra, da expressão e da participação crítica dentro da escola, fortalecendo a formação cidadã e o protagonismo dos estudantes.

A primeira edição do jornal já está disponível em formato digital e pode ser acessada neste link:
https://heyzine.com/flip-book/253485e07b.html

Segundo a equipe responsável, a iniciativa tem como objetivo desenvolver habilidades de leitura, escrita, oralidade e análise crítica, aproximando o ambiente escolar de práticas reais do jornalismo. A produção do jornal permite que os alunos experimentem diferentes gêneros textuais e participem ativamente da construção do conteúdo, fortalecendo o vínculo entre o IFSP e a comunidade externa.

O projeto é interdisciplinar e envolve estudantes, professores e servidores técnicos do campus. Esta edição inaugural contou com a participação dos alunos dos primeiros anos dos cursos integrados de Informática para Internet e de Aviônicos. O trabalho foi desenvolvido durante as aulas de Língua Portuguesa em duas turmas acompanhadas por integrantes do curso de Licenciatura em Letras da UFSCar, que atuam por meio do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência).

Para a equipe pedagógica, o jornal estudantil representa mais que um produto escolar: é um espaço de formação crítica. “Acreditamos que a escola é um lugar onde se aprende não apenas conteúdos, mas modos de estar no mundo, modos de ler, interpretar e transformar a realidade. E é exatamente isso que este jornal propõe”, destacam.

 

