(16) 99963-6036
sexta, 20 de fevereiro de 2026
Projeto Entre Parentes

Especialistas promovem live gratuita sobre TDAH e TEA na próxima segunda

20 Fev 2026 - 09h00Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Especialistas promovem live gratuita sobre TDAH e TEA na próxima segunda -

O Projeto Entre Parentes / Entre Linhas, iniciativa dedicada ao cuidado com a saúde mental nos contextos familiar, educacional e institucional, realiza no próximo dia 23 de fevereiro, às 19h, uma live on-line com o tema “TDAH e TEA”. A transmissão será feita pelo Instagram oficial do grupo, no perfil @entre.parentesoficial.

A proposta do encontro é abrir um espaço de diálogo e reflexão sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e o Transtorno do Espectro Autista (TEA), ampliando a compreensão sobre os diagnósticos, seus impactos na dinâmica familiar e no ambiente escolar, além de promover um olhar mais humano, contextualizado e responsável diante dos desafios contemporâneos.

Voltada a educadores, pais e toda a população interessada, a live integra o conjunto de ações desenvolvidas pelo projeto, que inclui formações, encontros reflexivos e produção de conteúdo com o objetivo de humanizar as relações, fortalecer vínculos e apoiar aqueles que educam e cuidam.

O grupo Entre Parentes é formado por três profissionais com mais de 20 anos de experiência em saúde mental: a psicóloga Ana Frederico, a médica psiquiatra Anna Paola e a psicopedagoga Raquel Vergilio. Unidas pela proposta de ampliar o diálogo sobre saúde emocional, elas conduzem debates e iniciativas que buscam aproximar informação qualificada e prática cotidiana.

A participação é gratuita e aberta ao público.

LIVE TEA e TDAH: os desafios em sala de aula e no cotidiano 
Data: 23 de fevereiro
Horário: 19h
Transmissão: @entre.parentesoficial

 

Leia Também

Saúde promove capacitação para aprimorar gestão de estoque de insumos e medicamentos na rede municipal
Cidade21h40 - 19 Fev 2026

Saúde promove capacitação para aprimorar gestão de estoque de insumos e medicamentos na rede municipal

Prefeitura recebe relatório do CREA-SP sobre inspeção de pontes e viaduto
Cidade20h40 - 19 Fev 2026

Prefeitura recebe relatório do CREA-SP sobre inspeção de pontes e viaduto

Prefeitura realiza nova audiência pública para revisão do Plano Diretor
Cidade19h24 - 19 Fev 2026

Prefeitura realiza nova audiência pública para revisão do Plano Diretor

Ecovias Noroeste Paulista realiza "Vá Seguro, Motorista" em São Carlos
Cidade17h36 - 19 Fev 2026

Ecovias Noroeste Paulista realiza "Vá Seguro, Motorista" em São Carlos

IFSP São Carlos abre inscrições para Curso Preparatório ao Ensino Médio 2027 destinado a alunos do 9º ano
Cidade17h05 - 19 Fev 2026

IFSP São Carlos abre inscrições para Curso Preparatório ao Ensino Médio 2027 destinado a alunos do 9º ano

Últimas Notícias