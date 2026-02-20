Especialistas promovem live gratuita sobre TDAH e TEA na próxima segunda

O Projeto Entre Parentes / Entre Linhas, iniciativa dedicada ao cuidado com a saúde mental nos contextos familiar, educacional e institucional, realiza no próximo dia 23 de fevereiro, às 19h, uma live on-line com o tema “TDAH e TEA”. A transmissão será feita pelo Instagram oficial do grupo, no perfil @entre.parentesoficial.

A proposta do encontro é abrir um espaço de diálogo e reflexão sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e o Transtorno do Espectro Autista (TEA), ampliando a compreensão sobre os diagnósticos, seus impactos na dinâmica familiar e no ambiente escolar, além de promover um olhar mais humano, contextualizado e responsável diante dos desafios contemporâneos.

Voltada a educadores, pais e toda a população interessada, a live integra o conjunto de ações desenvolvidas pelo projeto, que inclui formações, encontros reflexivos e produção de conteúdo com o objetivo de humanizar as relações, fortalecer vínculos e apoiar aqueles que educam e cuidam.

O grupo Entre Parentes é formado por três profissionais com mais de 20 anos de experiência em saúde mental: a psicóloga Ana Frederico, a médica psiquiatra Anna Paola e a psicopedagoga Raquel Vergilio. Unidas pela proposta de ampliar o diálogo sobre saúde emocional, elas conduzem debates e iniciativas que buscam aproximar informação qualificada e prática cotidiana.

A participação é gratuita e aberta ao público.



LIVE TEA e TDAH: os desafios em sala de aula e no cotidiano

Data: 23 de fevereiro

Horário: 19h

Transmissão: @entre.parentesoficial