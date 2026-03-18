Escolas de SÃ£o Carlos sÃ£o premiadas por desempenho em alfabetizaÃ§Ã£o e recebem recursos

Duas unidades da rede municipal de ensino de São Carlos foram destaque na segunda edição do Programa Alfabetiza Juntos SP. A EMEB Antônio Stella Moruzzi, localizada no Jardim Tangará, e o CEMEI Doutor Alcyr Afonso Leopoldino, no Jardim Araucária, foram premiados pelo desempenho nas metas de alfabetização.

Cada unidade receberá R$ 100 por aluno matriculado, totalizando R$ 54 mil para a EMEB Moruzzi, que atende 540 estudantes, e R$ 47,7 mil para o CEMEI Alcyr, com 477 alunos. Os recursos serão destinados a melhorias na infraestrutura e no apoio pedagógico das escolas.

A cerimônia de premiação ocorreu no Memorial da América Latina, onde o governador Tarcísio de Freitas destacou a importância da alfabetização na idade certa. Segundo ele, investir na fluência leitora é fundamental para reduzir problemas como defasagem e evasão escolar, além de preparar melhor os alunos para os desafios futuros.

O secretário estadual da Educação, Renato Feder, também ressaltou que a parceria entre Estado e municípios tem gerado resultados concretos. Ele destacou ainda a entrega de livros didáticos para a educação infantil como mais um avanço no fortalecimento da base educacional.

Já o secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, celebrou a conquista e enfatizou o trabalho coletivo da rede. Ele parabenizou alunos, professores, gestores e famílias, além de destacar o apoio do prefeito Netto Donato.

Roselei também fez um reconhecimento especial às duas unidades premiadas, ressaltando que elas representam a qualidade do ensino no município e reforçam que São Carlos está no caminho certo ao investir na educação.

Na edição de 2025, o Governo do Estado premiou 1.111 escolas municipais, com investimento total de R$ 32,5 milhões por meio do Prêmio Excelência Educacional. O cálculo leva em conta o Índice de Excelência Educacional (IEE), baseado no desempenho dos alunos em língua portuguesa e matemática, além de indicadores como aprovação, reprovação e evasão escolar.

Os resultados mostram avanços significativos. Em matemática, a média do 2º ano subiu de 165,1 pontos em 2023 para 180,1 em 2025, enquanto no 5º ano passou de 213,7 para 223,5. Em língua portuguesa, o 2º ano evoluiu de 171,1 para 178,4 pontos, e o 5º ano de 199,9 para 205,5. Outro dado relevante aponta que 76,5% das crianças do 2º ano já são leitoras iniciantes ou fluentes, acima dos 74% registrados anteriormente.

Além da premiação, o governo estadual anunciou a distribuição de livros didáticos para a educação infantil, reforçando o compromisso com a alfabetização na idade certa e o apoio às redes municipais de ensino.

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