Escola SebastiÃ£o de Oliveira Rocha Ã© convidada para evento internacional de inovaÃ§Ã£o

Orientadores e estudantes que participaram do projeto: reconhecimento internacional. - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha, de São Carlos, foi convidada a participar do International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2026 – Global Round, encontro internacional que reunirá projetos educacionais inovadores de diferentes países. O evento será realizado nos dias 24, 25 e 26 de abril, em Phnom Penh, capital do Camboja.

O convite foi encaminhado por uma das organizadoras do evento, pesquisadora residente nas Filipinas e integrante da Royal Academy of Engineering.

Segundo a diretora da escola, professora Lucinei Tavoni, o contato com a rede internacional também contou com a colaboração de Marcos Nicolino, parceiro do projeto desenvolvido pela instituição, por meio de quem foi possível obter financiamento para o aprimoramento do trabalho.

Posteriormente, um estudante de doutorado da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), também membro da Royal Academy of Engineering, convidou a escola a participar de uma chamada internacional voltada a projetos com impacto em sustentabilidade. O projeto foi submetido e aprovado para a etapa global do evento.

A iniciativa que será apresentada no ICIA 2026 desenvolve soluções sustentáveis e tecnologias acessíveis à comunidade, especialmente por meio da construção de biodigestores caseiros, equipamentos capazes de transformar resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante, contribuindo para a geração de energia alternativa e para a preservação ambiental.

Além das atividades de pesquisa realizadas no ambiente escolar, os estudantes também participam da implantação prática dessas tecnologias em comunidades da região.

Um dos primeiros locais beneficiados foi o Assentamento Nova São Carlos, onde já foi instalado um biodigestor. Outros equipamentos ainda deverão ser implementados em comunidades próximas.

O projeto, coordenado pelas professoras Bárbara Daniela Guedes Rodrigues e Isabel Cristina Santana Kakuda, contou com a participação de alunos do 6º ano do ensino fundamental e do ensino médio. A iniciativa foi desenvolvida no Clube de Ciências TESLA – Reaproveitamento de matéria orgânica para produção de biogás e biofertilizante, integrando ciência, inovação tecnológica e compromisso social.

O trabalho já recebeu importantes reconhecimentos. Em 2021, foi campeão nacional do programa Solve for Tomorrow, que incentiva estudantes a desenvolver soluções científicas para problemas reais da sociedade. A escola também participou de congressos internacionais de aprendizagem solidária realizados em Buenos Aires e Montevidéu.

Mais recentemente, estudantes do clube de ciências apresentaram outro projeto científico durante a COP28, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Na ocasião, cinco alunos da instituição apresentaram um estudo voltado à mitigação do gás carbônico da atmosfera por meio da produção de algas.

Atualmente, a Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha atende cerca de 700 estudantes, distribuídos em 18 turmas do ensino fundamental (anos finais) e do ensino médio, funcionando desde 2014 no modelo de ensino integral.

Para a diretora Lucinei Tavoni, o convite para apresentar o projeto em um evento internacional representa um reconhecimento importante para a escola e para a educação pública brasileira.

“Receber mais esse convite internacional para apresentar o trabalho dos nossos estudantes é motivo de grande alegria e emoção. Isso mostra que a escola pública tem muito a oferecer. Temos professores, alunos e funcionários comprometidos com uma educação de qualidade, que produz conhecimento e transforma vidas”, afirmou.

A escola busca apoio de patrocinadores para viabilizar a viagem e possibilitar a participação no evento internacional.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3371-8189 ou pelo e-mail lucineitabu@gmail.com.

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