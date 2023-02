Equipe de Cirurgia Geral da Santa Casa realiza palestra sobre hérnias

Crédito: Divulgação

A equipe de Cirurgia Geral da Santa Casa realizará a “1º Jornada de Hérnias de São Carlos” na sexta-feira, 3. O evento será no hotel Nacional Inn, das 8h às 17h15, e os interessados devem realizar a inscrição prévia através deste link.

O objetivo do evento é discutir sobre os vários tipos diferentes de hérnia e sobre as opções de tratamento, desde procedimentos simples até os mais tecnológicos. Para falar sobre a doença e os diversos tipos de práticas, foram convidados especialistas de São Paulo, Jaú, Mato Grosso, Goiás e Jundiaí.

De acordo com coordenador de Ensino da Cirurgia Geral da Santa Casa de São Carlos, Rafael Luporini, os benefícios deste tipo de encontro trazem a possibilidade de refinamento das práticas médicas, tanto pelas palestras ao trazerem atualidades, quanto pelas discussões. “Há trocas de experiências e contatos novos que acontecem durante o evento. Os participantes potencializam seus conhecimentos prévios, melhorando o atendimento aos seus pacientes”, disse Luporini.

O cirurgião geral e coordenador cientifico do evento, Rafael Izar, explicou que as hérnias por vezes são negligenciadas pelo próprio médico ao não dar o devido valor ao estudo e ao tratamento necessário. “A importância dessa jornada é conscientizar, não só cirurgiões já experientes, como alunos de graduação, pós graduação e residentes, para mostrar a importância que tem no diagnóstico e no tratamento adequado para o sucesso do tratamento”, contou Izar.

Para o médico e coordenador da Equipe de Cirurgia da Santa Casa, Marcel Domeniconi, as hérnias são doenças comuns em adultos e jovens e que causam, frequentemente, afastamento do trabalho pela dificuldade de fazer esforço físico. Apesar da cirurgia aparentar ser simples, ela exige conhecimento dos mais diversos tipos e das melhores formas de corrigi-las para minimizar o impacto na qualidade de vida do paciente.

“Das cirurgias que o cirurgião geral costuma fazer, ela é uma das mais comuns. Só que ela é um pouco negligenciada porque muita gente trata como uma cirurgia de baixa complexidade, mas uma cirurgia de hérnia mal feita traz muitas sequelas ruins para o paciente no longo prazo”.

PROGRAMAÇÃO

Data: 03/03/2023

Local: Nacional Inn

8h00: Recepção

8h30: Abertura: “O passado e o futuro da cirurgia de parede abdominal” – Ricardo Abdalla

Módulo 1 – Hérnia inguinal – Técnicas (Indicação, técnica, fixação, telas, dicas e pitfalls)

9h00: Lichtenstein – Roberto Tussi Jr

9h15: Shouldice – Renato Miranda de Melo

9h30: TAPP / TEP – Marcelo Furtado

9h45: Robótica – Rodrigo Garcia

10h - 10h15: Discussão

10h15 - 10h30: Intervalo

10h30: Dor crônica pós hernioplastia inguinal. O que fazer? – Rodrigo Garcia

10h50: Recidiva. Quando ocorre? O que fazer? – Marcelo Furtado

11h10 - 11h30: Discussão

Almoço

Módulo 2 – Hérnias ventrais

13h30: Alcino Lázaro – Renato Miranda de Melo

13h45: Preparo para correção de hérnias gigantes – Matheus Buzzo

14h00: Separação de componentes anterior – Vinicius Fonseca

14h15: Infecção de tela e complicações – Cláudio Birolini

14h30 - 15h00: Discussão

15h - 15h15: Intervalo

15h15: IPUM / Ventral TAPP – Marcelo Furtado

15h30: Rives - Stoppa – Celso Passeri

15h45: Abordagem robótica - Matheus Buzzo

16h00: Hérnias de parede lateral – Claudio Birolini

16h15 - 16h30: Discussão

16h30 - 16h45: Apresentação de casuística inicial do Serviço de Hérnias Complexas da ISCMSC

16h45 - 17h15 Encerramento: Importância do treinamento e capacitação em parede abdominal - Ricardo Abdalla

Comissão científica

Rafael Izar D. da Costa

Matheus Armando Buzzo

Rodrigo B. Garcia

Comissão organizadora

Marcel Arouca Domeniconi

Rafael Izar D. da Costa

Rafael Luís Luporini

