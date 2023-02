Entidades de São Carlos se unem por mais segurança para as mulheres nas universidades

SIGA O SCA NO

Integrantes de várias entidades são-carlenses se reuniram na Praça Coronel Salles (Praça dos Pombos) nesta quarta-feira, 1, para denunciar o feminicídio, a cultura do estupro, a violência contra mulheres nas universidades e pedir justiça por Janaína da Silva Bezerra, 22 anos, estudante de jornalismo vítima de estupro e assassinato dentro das dependências da Universidade Federal do Piauí (UFPI) no último dia 28 de janeiro.

Além de pedir justiça por Janaína o ato também visava reivindicar mais segurança para mulheres dentro e fora das universidades.

"Queremos e precisamos ter segurança dentro e fora das universidades, mas é importante ressaltar que a culpa desse crime bárbaro não foi porque a garota saiu de casa, não foi porque a garota estava numa festa, não foi porque a sala de aula estava aberta. A culpa foi do agressor, simplesmente. A presença de seguranças poderia evitar sim, que o crime houvesse acontecido", afirmou Julia Marcolan, estudante de doutorado na USP.

No ato também foi lembrado que a certeza na impunidade e a misoginia dão condições para que estes crimes continuem acontecendo.

