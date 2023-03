Encontro em São Carlos reúne presidentes de Fundos Sociais de 9 municípios

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS) realizou nesta terça-feira, 28, uma reunião com as presidentes de fundos municipais de 9 municípios da região.

O principal tema da reunião foi organizar uma agenda conjunta com a atual primeira-dama do Governo do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, para discutir os novos projeto, cursos e parcerias com os municípios.

“O FSS de São Carlos sempre realiza reuniões como essa para a troca de experiências e as dificuldades enfrentadas por cada local, porém neste momento precisamos saber do Governo do Estado quais convênios poderão ser renovados, se vamos continuar recebendo cestas básicas, como vai ser a campanha do agasalho e se o Estado vai ofertar novos cursos em parceria com os municípios, portanto para tirar todas essas dúvidas estamos tentando uma agenda com a primeira-dama Cristiane Freitas ou com algum responsável pelos projetos do Fundo Social de São Paulo”, explicou Lucinha Garcia, presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos.

O FSS de São Carlos recebeu 800 cestas básicas no mês de fevereiro do Governo do Estado, porém não tem confirmação se em março receberá novamente. Todos os alimentos recebidos são distribuídos para entidades assistenciais cadastradas no município que repassam para famílias em vulnerabilidade social. O Fundo também oferece cursos de manicure, corte e costura, padaria artesanal e em breve deve abrir vagas para automaquiagem. Já a Campanha do Agasalho 2023 será lançada no dia 17 de abril.

Participaram da reunião representantes de Cândido Rodrigues, Porto Ferreira, Matão, Trabiju, Santa Rita do Passo Quatro, Ribeirão Bonito, Corumbataí, Pirassununga e Dourado.

Quem quiser fazer doações para o FSS basta ligar no telefone (16) 3372-0865. Outras informações podem ser obtidas na sede da entidade na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina.

