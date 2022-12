Enchente deixa carro ilhado em pontilhão no Jardim Paulista

SIGA O SCA NO

Carro de Ícaro por pouco não ficou submerso no pontilhão - Crédito: Divulgação

Por pouco a forte chuva que desaba em São Carlos na tarde desta quarta-feira, 28, não causa uma tragédia. Um motorista conseguiu, com muita habilidade, dar a ré e sair de um alagamento em um pontilhão na Avenida Paulista próximo a 13 de Maio, no Jardim Paulista, atrás do Sesc São Carlos.

O São Carlos Agora via fone falou com Ícaro Afonso trabalhava no momento da chuva. Já um outro veículo não teve a mesma sorte e ficou ilhado.

Ele disse que em segundos o pontilhão alagou e não soube explicar como conseguiu rapidamente dar a ré e retornar pela contramão na Avenida Comendador Alfredo Maffei (sentido shopping) e se colocar em um ponto alto e escapar do perigo.

