Embrapa São Carlos promove discussão sobre aplicação das tecnologias quânticas no agro

Crédito: Divulgação

As tecnologias quânticas estão presentes em diversos desenvolvimentos tecnológicos tais como GPS, LED, câmeras digitais, computadores, laser, mas como elas podem contribuir com o setor agropecuário? Para responder a essa e outras questões, a Embrapa Instrumentação promove nesta sexta-feira, 24, o 1º Workshop de Tecnologias Quânticas no Agro.

O evento, por meio do Laboratório Nacional de Agro-Fotônica (Lanaf), integrante do Sistema Nacional de Laboratórios de Fotônica (Sisfóton), vai reunir especialistas para uma discussão sobre as perspectivas, os problemas, iniciativas bem-sucedidas de empreendedorismo nessa área para o País, novas ideias e colaborações, com transmissão pelo canal da Embrapa no YouTube.

PÚBLICO E PRIVADO

O programa inclui especialistas da Universidade de São Paulo (USP), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), da Organização das Nações Unidades para Agricultura e Alimentação (FAO), da Bayer, além da própria Embrapa. A inscrição para o workshop é gratuita, e pode ser feita pelo link https://forms.gle/XC1TxVoG2gstiHPCA, para participação remota.

Coordenadora do Lanaf e do evento, a pesquisadora e chefe adjunta de Transferência de Tecnologia da Embrapa Instrumentação, Débora Milori, disse que o workshop “será um momento único para discutir, mais do que somente a situação atual, as oportunidades de tecnologias inspiradas na teoria quântica para que o agronegócio seja produtivo e sustentável, inclusive, com exemplos de empresas inovadoras”.

DUAS GERAÇÕES

As tecnologias quânticas consideradas de “primeira geração” estão presentes no dia-a-dia das pessoas e contribuem para a época de informação praticamente instantânea. Entre outras estão, por exemplo, os semicondutores muito pequenos integrantes dos chips de computadores e telefones celulares, ou ainda os lasers que leem os arquivos de áudio e vídeo nos aparelhos de CD e DVD.

Com a evolução, surgiram as tecnologias quânticas consideradas de segunda geração - representadas pela computação quântica, comunicação quântica e por sensores quânticos – que trabalha com o conceito de que todas as partículas quânticas possuem propriedades duais, como partícula e como onda. “O workshop pretende discutir como aproveitar os estados não clássicos da luz ou da matéria para desenvolver, por exemplo, sensores para uso na agricultura”, finaliza Débora Milori.

