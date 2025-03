Electrolux programa fÃ©rias coletivas para 400 trabalhadores

Electrolux São Carlos - Crédito: SCA

Uma possível demissão em massa que poderia atingir pelo menos 300 trabalhadores na Electrolux, foi desmentida pela direção da empresa na tarde desta terça-feira, 25. Nas redes sociais corria a informação do desligamento dos colaboradores.

De acordo com Ceres Lucena, vice-presidenta do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, informações dão conta que a Electrolux deu férias coletivas para 200 trabalhadores no dia 17 de março e outros 200 colaboradores iriam entrar em férias no próximo dia 31. "Sobre demissões, não há nada previsto", disse Ceres.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Electrolux que reforçou que não há previsão de demissões de trabalhadores. A empresa ficou de enviar, ainda uma nota oficial e quando ela for encaminhada, a notícia será atualizada.

