Educação realiza jantar em homenagem as merendeiras municipais

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME), com o apoio do Centro do Professorado Paulista (CPP) e do Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais (SINDSPAM) realizou na noite desta segunda-feira, 3, na sede da Associação dos Engenheiros de São Carlos (AEASC), um jantar em homenagem as 250 merendeiras da Rede Municipal de Ensino.

A homenagem com sorteio de brindes e reconhecimento ao trabalho desenvolvido em cada unidade escolar do município foi comemorativa ao Dia da Merendeira (31 de março), instituído pela Lei Municipal n. º 8.767 de 19 de maio de 1982.

“Um jantar de gratidão as nossas merendeiras pelo carinho, criatividade e dedicação na preparação diária da alimentação escolar, dando sabor a vida das nossas crianças, garantindo a nutrição e segurança alimentar para os nossos 16 mil alunos”, ressaltou o secretário municipal de Educação, Roselei Françoso.

Roselei agradeceu também o apoio para a realização do jantar da AEASC que cedeu o espaço, o SINDSPAM e o CPP que doaram os brindes que foram sorteados para as merendeiras e também o apoio dos servidores do CEMEI Dionísio da Silva que ajudaram na organização e preparo do jantar.

O trabalho das merendeiras garante a produção diária de 40 mil refeições que são distribuídas para 61 escolas municipais, creches filantrópicas e conveniadas, albergues, entre outras instituições. O município investe com recursos próprios aproximadamente R$ 4 milhões/ano com a merenda escolar.

