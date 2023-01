Educação realiza acolhimento de equipe para início do ano letivo

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) vai realizar na próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro, no Hotel Nacional Inn, uma reunião de equipes para o acolhimento de todos os profissionais da Educação, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A proposta é dar as boas-vindas à Rede Municipal de Educação, atender todos os profissionais, e apresentar a nova equipe de gestão da SME, o calendário letivo para a rede municipal e alguns projetos que serão desenvolvidos em 2023.

O Conto e (Re) Encontro da SME terá palestra com Escobar Nogueira e apresentação musical com André de Souza e Maria Butcher.

Confira a programação do acolhimento 2023:

Data: 1/2/2023

Horário: 7h30 às 11h

Público: Professores da Educação Infantil, do Fundamental I, do Fundamental II, merendeiras, agente educacional, auxiliar administrativo, diretores e coordenadores.

Local: Hotel Nacional Inn

7h30 - Recepção/Coffee

8h30 - Apresentação Equipe da SME

9h - Entrega de novos computadores para os professores

9h30 – Palestra com o professor Escobar Nogueira

10h30 - Encerramento com música.

No período da tarde, das 13h às 16h30, a reunião será realizada com a segunda turma de professores da Educação Infantil, do Fundamental I e do Fundamental II, também no Hotel Nacional Inn. Já a noite, das 19h às 21h30, no auditório do Paço Municipal, a reunião será com os Professores IV. A programação é a mesma para todos os grupos.

VOLTA ÀS AULAS

A SME informa que o ano letivo nas escolas da rede municipal de ensino terá início no dia 6 de fevereiro. No total serão atendidos cerca de 16 mil alunos nas 61 unidades escolares, sendo 50 Centro Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s), 10 Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB’s) e 1 Escola Municipal de Jovens e Adultos (EMEJA).

Para atender toda a Rede a SME tem hoje disponíveis cerca de 1.600 profissionais entre professores, diretores, supervisores, coordenadores pedagógicos, agentes educacionais e merendeiras.

A SME reconhece hoje a necessidade de encontrar vagas para 460 alunos que estão fora da escola em todas as fases da educação infantil (1 a 6 anos).

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, explica que a Prefeitura de São Carlos vai contratar em caráter temporário Professor III para dar aulas nas escolas do município na Educação Especial e disciplinas como Português, Geografia, História, Artes, Ciências Físicas e Biológicas, Música e Inglês. As inscrições para esse processo podem ser feitas a partir desta até o dia 01/02/2023, somente pela internet por meio do link https://cidadao.saocarlos.sp.gov.br.

“O processo seletivo é para suprir as necessidades imediatas da SME e antecede a necessidade de realização de um concurso público. Nós temos uma grande demanda para a contratação de professor especialista em Educação Especial, necessitamos de aproximadamente 60 professores a serem contratados logo no início das atividades do calendário letivo 2023”, justificou.

