Dois buracos enormes incomodam motoristas na rua Cândido Padim

Buracos são alvos de reclamação de usuários da rua Cândido Padim - Crédito: Divulgação

Dois buracos, considerados enormes, são motivos de reclamação de motoristas que usam a rua Cândido Padim, na Vila Prado, na região do Viaduto 4 de Novembro.

Segundo leitores do São Carlos Agora, que entraram em contato no final da manhã desta quinta-feira, 16, as ‘crateras’ são fundas e dois veículos teriam apresentados problemas mecânicos após passarem sobre eles.

“Queríamos que as autoridades responsáveis tomem providências para que outros problemas não ocorram”, disse um dos reclamantes.

SERVIÇO CONCLUÍDO

Após a postagem no São Carlos Agora, a Prefeitura Municipal tomou providências e tapou as duas crateras na rua Cândido Padim. Os leitores agradeceram a reivindicação atendida e o portal pela eficiência na divulgação.

