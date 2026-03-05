DocumentÃ¡rio marca encerramento das comemoraÃ§Ãµes dos 55 anos da UFSCar

CrÃ©dito: UFSCar

No encerramento das comemorações dos 55 anos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) neste mês de março de 2026, a Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) da Universidade lança um documentário em quatro vídeos que registra parte da trajetória construída pela Instituição desde sua criação em 13 de março de 1970. A produção apresenta recortes do que a UFSCar descobriu, transformou, aprendeu e ensinou ao longo de mais de cinco décadas de atuação no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação.

A série propõe um olhar retrospectivo e, ao mesmo tempo, prospectivo sobre a Universidade, reunindo exemplos de pesquisas pioneiras, impactos sociais, políticas institucionais e experiências formativas desenvolvidas nos campi de São Carlos, Araras, Sorocaba, Lagoa do Sino e também em São José do Rio Preto (campus que inicia suas atividades neste ano). O material evidencia como a atuação acadêmica e científica da UFSCar se articula com demandas sociais, ambientais, culturais e econômicas do País.

O primeiro vídeo, "O que a UFSCar descobriu", destaca a produção científica e a contribuição da Universidade para o avanço do conhecimento, com ênfase em áreas como Engenharia de Materiais, Saúde, Inovação tecnológica e Agricultura sustentável. São apresentados dados sobre a infraestrutura de pesquisa, o pioneirismo em programas de pós-graduação e o impacto nacional e internacional de grupos e laboratórios que se tornaram referência em suas áreas.

Já o segundo episódio, "O que a UFSCar transformou", aborda o papel social da Universidade, especialmente por meio das ações de extensão. O vídeo apresenta iniciativas voltadas à preservação ambiental, à promoção da saúde, à inclusão de pessoas com deficiência, à cultura e à divulgação científica, evidenciando como a presença da UFSCar contribui para a transformação de territórios e comunidades, em diálogo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

No terceiro capítulo, "O que a UFSCar aprendeu", o foco recai sobre os processos institucionais de escuta, adaptação e construção coletiva. O episódio destaca políticas de ações afirmativas, permanência estudantil, saúde mental, internacionalização e gestão multicampi, ressaltando aprendizados relacionados à diversidade, ao acolhimento e à ampliação do acesso à universidade pública.

A série se encerra com o vídeo "O que a UFSCar ensinou", que apresenta experiências formativas inovadoras desenvolvidas pela Instituição, como a Educação a Distância, metodologias ativas no curso de Medicina, a Fazenda Escola do Campus Lagoa do Sino, o modelo pedagógico em ciclos do Campus São José do Rio Preto, a histórica atuação na formação de professores e as contribuições científicas no campo do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Para a Reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, o documentário cumpre um papel simbólico e estratégico. "Neste encerramento do ciclo de comemoração dos 55 anos da UFSCar, apresentamos um pequeno recorte de tudo aquilo que aprendemos, descobrimos, ensinamos e transformamos ao longo dessa trajetória. Esse registro estabelece a memória desse marco tão significativo e, ao mesmo tempo, inspira o que construiremos daqui para a frente", afirma. Segundo ela, a força da Universidade está em sua comunidade multicampi, diversa e comprometida com a construção de um País mais justo, igualitário e soberano.

O lançamento da série integra um projeto mais amplo de preservação da memória institucional, que contou com a participação ativa da comunidade universitária ao longo de 2025. No âmbito da campanha "O que a UFSCar construiu em 55 anos?", estudantes, docentes, técnico-administrativos, pesquisadores, colaboradores, terceirizados e egressos foram convidados a compartilhar vídeos com relatos de experiências, aprendizados e vivências marcantes na Universidade.

De acordo com a Diretora da CCS, Agnes Arato, o documentário dialoga diretamente com essa construção coletiva. "A história da UFSCar é feita pelas pessoas que constroem o dia a dia da Instituição em seus campi. O projeto valoriza essas trajetórias individuais e coletivas e mostra como ensino, pesquisa, extensão, inovação e ações de inclusão se conectam na formação da identidade da Universidade", destaca.

Segundo Arato, ao registrar memórias e experiências, a iniciativa fortalece o sentimento de pertencimento e contribui para que a comunidade universitária reflita sobre o futuro da Instituição. "Preservar a memória é também projetar caminhos. O documentário reafirma a UFSCar como uma universidade pública comprometida com a sociedade e com a transformação social",

