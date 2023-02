Doações de São Carlos chegam às vítimas das enchentes em São Sebastião

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

As nove toneladas de mantimentos, água, produtos de higiene e limpeza, e outros, arrecadados em São Carlos para ajudar as vítimas das enchentes do litoral norte de São Paulo, chegaram ao seu destino neste sábado (25).

O caminhão carregado com as doações saiu de São Carlos na quinta-feira (23), mas precisou esperar liberar a estrada, que estava interditada, para chegar à praia de Juquehy, em São Sebastião, onde foram entregues.

Na próxima terça-feira (28), São Carlos enviará mais 20 toneladas de mantimentos.

Leia Também