Derike afirma que SAAE busca novas alternativas para abastecimento

Derike: "Estamos investindo em planejamento para descobrirmos qual é a melhor forma de buscar novas fontes de água"

O presidente do SAAE, Derike Rafael Contri, afirmou, em entrevista exclusiva ao SÃO CARLOS AGORA que sua gestão está promovendo estudos e pesquisas para buscar novas alternativas para o abastecimento de água de São Carlos para hoje e também para o futuro, pensando no crescimento populacional e, consequentemente, do consumo.

Atualmente, 60% da água é subterrânea, oriunda de poços artesianos e 40% superficial, proveniente de curso d’água, como rios, riachos e córregos, como Ribeirão Feijão, Espraiado e vários poços artesianos.

Segundo Derike, o momento é de pensar não só o presente, como também o futuro. “É exatamente o que a autarquia está fazendo neste momento.

Estamos investindo em planejamento para descobrirmos qual é a melhor forma de buscar novas fontes de água. Estamos estudando as opções de águas de captação artificial, onde está a a superficial mais próxima de São Carlos e onde está a subterrânea também”, afirma ele.

Já há vários anos existe muita reclamação de desabastecimento, principalmente em pontos da região do Grande Cidade Aracy e na região do Santa Felícia. O governo do prefeito Netto Donato (PP) investe na implantação de um novo poço artesiano na região do Cedrinho para garantir o abastecimento no Aracy.

“Este problema de crise hídrica é complicado. Não foi a primeira vez que enfrentamos este problema no ano passado e não será a última este ano. A gente precisa fazer a conscientização da população para o uso racional da água de forma inteligente. Evitando desperdícios”, comenta Derike.

O presidente da AEASC (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Carlos, Laert Rigo, ressalta que a atual gestão deve agir para solucionar o abastecimento público de água, por meio um plano de gestão das águas superficiais e subterrâneas; assim como efetivar a coleta seletiva de resíduos recicláveis em toda a cidade; realizar o plano e programas de arborização em São Carlos. “Desejamos uma próspera e sábia gestão ao novo governo municipal e tudo de bom a toda população de São Carlos nos próximos anos”, comenta.

