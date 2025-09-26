Deputado Federal Delegado da Cunha visita a Delegacia Seccional de São Carlos e recebe homenagem

Delegado Seccional Dejair Rodrigues (esquerda) e Deputado Da Cunha. - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (26), o deputado federal Delegado Da Cunha esteve em São Carlos para uma reunião com lideranças políticas e representantes dos municípios da região, no The Hill Hoteis, onde foram apresentadas demandas locais e propostas para o desenvolvimento regional.

Além do encontro oficial, o parlamentar também visitou a Delegacia Seccional de Polícia de São Carlos, sob comando do delegado seccional Dejair Rodrigues. Durante a passagem, foi recebido por delegados da cidade e da região e participou de uma reunião voltada à valorização da Polícia Civil. No encontro, destacou a necessidade de investimentos em infraestrutura, equipamentos e melhores condições de trabalho para os profissionais da segurança pública.

A visita foi marcada ainda por uma homenagem preparada pelas equipes da Seccional, que organizaram uma recepção simbólica em frente ao prédio em reconhecimento ao trabalho do deputado em defesa da instituição.

Leia Também