(16) 99963-6036
sexta, 26 de setembro de 2025
Cidade

Deputado Federal Delegado da Cunha visita a Delegacia Seccional de São Carlos e recebe homenagem

26 Set 2025 - 15h57Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Delegado Seccional Dejair Rodrigues (esquerda) e Deputado Da Cunha. - Crédito: Maycon MaximinoDelegado Seccional Dejair Rodrigues (esquerda) e Deputado Da Cunha. - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (26), o deputado federal Delegado Da Cunha esteve em São Carlos para uma reunião com lideranças políticas e representantes dos municípios da região, no The Hill Hoteis, onde foram apresentadas demandas locais e propostas para o desenvolvimento regional.

Além do encontro oficial, o parlamentar também visitou a Delegacia Seccional de Polícia de São Carlos, sob comando do delegado seccional Dejair Rodrigues. Durante a passagem, foi recebido por delegados da cidade e da região e participou de uma reunião voltada à valorização da Polícia Civil. No encontro, destacou a necessidade de investimentos em infraestrutura, equipamentos e melhores condições de trabalho para os profissionais da segurança pública.

A visita foi marcada ainda por uma homenagem preparada pelas equipes da Seccional, que organizaram uma recepção simbólica em frente ao prédio em reconhecimento ao trabalho do deputado em defesa da instituição.

Leia Também

Programa Mais Especialistas promete reduzir filas de espera na rede pública
Cidade18h03 - 26 Set 2025

Programa Mais Especialistas promete reduzir filas de espera na rede pública

Em São Carlos, Alckmin diz que aposta em acordo com os EUA para reduzir tarifaço de Trump
Tarifaço do Trump18h01 - 26 Set 2025

Em São Carlos, Alckmin diz que aposta em acordo com os EUA para reduzir tarifaço de Trump

Com presença de Geraldo Alckmin, LATAM inaugura hangar de R$ 40 milhões em São Carlos
Economia17h51 - 26 Set 2025

Com presença de Geraldo Alckmin, LATAM inaugura hangar de R$ 40 milhões em São Carlos

Casa de Passagem de São Carlos retoma atividades nesta sexta-feira
Cidade17h42 - 26 Set 2025

Casa de Passagem de São Carlos retoma atividades nesta sexta-feira

Novo ponto de ônibus entra em operação no Distrito Industrial a partir de segunda-feira
Cidade17h38 - 26 Set 2025

Novo ponto de ônibus entra em operação no Distrito Industrial a partir de segunda-feira

Últimas Notícias