Depois de 36 dias na UTI, são-carlense Jéssica Barbosa está curada da leucemia

A controladora de acesso Jéssica Karolina Barbosa do Vale: internada desde o dia 5 de janeiro de 2026 em Araraquara, ela teve alta neste domingo e já está em sua casa - Crédito: Arquivo pessoal

Depois de permanecer na UTI da Santa Casa de Araraquara durante 36 dias e ficar entre a vida e a morte em vários momentos, a controladora de acesso Jéssica Karolina Barbosa do Vale, de 35 anos, está curada da leucemia e em sua residência em São Carlos desde o último domingo, 15 de março, quando teve alta.

“Agora a Jéssica está bem, se recuperando cada vez mais. Mas foi uma luta, pois ela foi internada no dia 5 de janeiro de 2026, na cidade de Araraquara, para tratar da Leucemia Mieloide Aguda (LMA). Ela sofreu uma hemorragia alveolar, com taquicardia, desconforto respiratório, entre outras complicações”, afirma sua mãe, a cozinheira Janete Aparecida Cândido, que esteve com a filha a todo momento, pedindo doações de sangue e também orações para Jéssica.

Segundo Janete, devido à gravidade da situação de Jéssica, foi necessário fazer a intubação por três vezes, sendo que, na última vez, também foi necessário realizar uma traqueostomia para garantir sua respiração, pois nem as intubações nem os ventiladores pulmonares estavam resolvendo. “Após dias intubada e sedada, minha filha Jéssica reagiu e acordou. Ela ficou na UTI por 36 dias e, nesse tempo, precisou de hemodiálise e, depois, mais 14 dias no isolamento, tomando antibióticos e antifúngicos para matar uma bactéria que estava no sangue”, narra ela.

Janete destaca que o último exame de mielograma apontou negativo para LMA, mas ela precisará fazer manutenção por dois anos, incluindo quimioterapia venosa e, após, em comprimidos, para prevenir que a doença volte.

“Aproveitando esta oportunidade, quero agradecer à equipe da hematologista Dra. Fernanda Borges Ribeiro, à equipe da UTI do Dr. Renato Noffs Gilio, médico intensivista, à equipe de enfermagem, à equipe de fisioterapia, à equipe de psicólogas, à Santa Casa de Araraquara e a todos os que doaram sangue, aos que oraram e rezaram por ela, aos que ajudaram das maneiras que puderam... Fica meu agradecimento a todos, de coração. Fica a lição de que todos nós temos que doar sangue, pois foram as doações de sangue que salvaram a vida de minha filha. Faço aniversário dia 27 e Deus me deu a vida da minha filha de presente”, comemora Janete.

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