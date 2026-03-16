(16) 99963-6036
segunda, 16 de março de 2026
Vitória da fé e esperança

Depois de 36 dias na UTI, são-carlense Jéssica Barbosa está curada da leucemia

Controladora de acesso de 35 anos ficou entre a vida e a morte devido a várias complicações; neste domingo, 15, ela finalmente deixou a Santa Casa de Araraquara

16 Mar 2026 - 17h38Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
A controladora de acesso Jéssica Karolina Barbosa do Vale: internada desde o dia 5 de janeiro de 2026 em Araraquara, ela teve alta neste domingo e já está em sua casa - Crédito: Arquivo pessoal A controladora de acesso Jéssica Karolina Barbosa do Vale: internada desde o dia 5 de janeiro de 2026 em Araraquara, ela teve alta neste domingo e já está em sua casa - Crédito: Arquivo pessoal

Depois de permanecer na UTI da Santa Casa de Araraquara durante 36 dias e ficar entre a vida e a morte em vários momentos, a controladora de acesso Jéssica Karolina Barbosa do Vale, de 35 anos, está curada da leucemia e em sua residência em São Carlos desde o último domingo, 15 de março, quando teve alta.

“Agora a Jéssica está bem, se recuperando cada vez mais. Mas foi uma luta, pois ela foi internada no dia 5 de janeiro de 2026, na cidade de Araraquara, para tratar da Leucemia Mieloide Aguda (LMA). Ela sofreu uma hemorragia alveolar, com taquicardia, desconforto respiratório, entre outras complicações”, afirma sua mãe, a cozinheira Janete Aparecida Cândido, que esteve com a filha a todo momento, pedindo doações de sangue e também orações para Jéssica.

Segundo Janete, devido à gravidade da situação de Jéssica, foi necessário fazer a intubação por três vezes, sendo que, na última vez, também foi necessário realizar uma traqueostomia para garantir sua respiração, pois nem as intubações nem os ventiladores pulmonares estavam resolvendo. “Após dias intubada e sedada, minha filha Jéssica reagiu e acordou. Ela ficou na UTI por 36 dias e, nesse tempo, precisou de hemodiálise e, depois, mais 14 dias no isolamento, tomando antibióticos e antifúngicos para matar uma bactéria que estava no sangue”, narra ela.

Janete destaca que o último exame de mielograma apontou negativo para LMA, mas ela precisará fazer manutenção por dois anos, incluindo quimioterapia venosa e, após, em comprimidos, para prevenir que a doença volte.

“Aproveitando esta oportunidade, quero agradecer à equipe da hematologista Dra. Fernanda Borges Ribeiro, à equipe da UTI do Dr. Renato Noffs Gilio, médico intensivista, à equipe de enfermagem, à equipe de fisioterapia, à equipe de psicólogas, à Santa Casa de Araraquara e a todos os que doaram sangue, aos que oraram e rezaram por ela, aos que ajudaram das maneiras que puderam... Fica meu agradecimento a todos, de coração. Fica a lição de que todos nós temos que doar sangue, pois foram as doações de sangue que salvaram a vida de minha filha. Faço aniversário dia 27 e Deus me deu a vida da minha filha de presente”, comemora Janete.

Leia Também

Prefeitura intensifica operação tapa-buraco após chuvas e amplia serviços do programa São Carlos Mais Bonita
Cidade17h41 - 16 Mar 2026

Prefeitura intensifica operação tapa-buraco após chuvas e amplia serviços do programa São Carlos Mais Bonita

São Carlos registra 180 casos confirmados de dengue em 2026; não há óbitos
Cidade16h55 - 16 Mar 2026

São Carlos registra 180 casos confirmados de dengue em 2026; não há óbitos

Preço do diesel dispara e PROCON fiscaliza postos de São Carlos
Combustíveis 16h53 - 16 Mar 2026

Preço do diesel dispara e PROCON fiscaliza postos de São Carlos

Operação interdita depósitos de sucata sem alvará em São Carlos
Cidade15h52 - 16 Mar 2026

Operação interdita depósitos de sucata sem alvará em São Carlos

SAAE inicia manutenções no sistema de abastecimento em Água Vermelha e no Cidade Aracy
Cidade14h15 - 16 Mar 2026

SAAE inicia manutenções no sistema de abastecimento em Água Vermelha e no Cidade Aracy

Últimas Notícias