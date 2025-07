Debate ao vivo: vereador Djalma Nery e comerciante discutem situação do "Shopping Popular"

Compartilhar no facebook

O São Carlos Agora Entrevista promove nesta quarta-feira, 23 de julho, um debate ao vivo entre o vereador Djalma Nery e o comerciante Renato Gama. A discussão terá como foco as denúncias feitas pelo parlamentar sobre supostas irregularidades no “Shopping Popular”, que resultaram no fechamento de dois boxes e na notificação de 22 permissionários.

Djalma Nery afirma que o espaço está sendo ocupado de forma indevida por pessoas que não se enquadram no perfil de pequenos empreendedores. “Pessoas que não precisam estão se apropriando de um espaço que é público e locando para terceiros para tirar um dinheirinho em cima de quem precisa trabalhar. Por isso que o nosso trabalho de fiscalização, a nossa denúncia, não é contra o trabalhador, é a favor dos trabalhadores”, destacou o vereador.

Do outro lado, o comerciante Renato Gama, permissionário do “Shopping Popular”, apresentará seus contrapontos às denúncias feitas por Djalma. Ele deve defender a atuação dos comerciantes e contestar as acusações.

A entrevista será transmitida ao vivo a partir das 10h30 na página do São Carlos Agora no Facebook (https://www.facebook.com/saocarlosagora).

