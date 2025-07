"Daqui pra frente as coisas vão mudar", diz Djalma Nery após interdição de boxes no Shopping Popular

Box interditado - Crédito: divulgação PMSC

Dois boxes do Shopping Popular “José Ferreira Mota”, conhecido como Praça do Comércio, em São Carlos, foram interditados na última quinta-feira (17), após operação do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. A ação foi motivada por uma denúncia apresentada pelo vereador Djalma Nery (PSOL), que desde o início do ano acompanha e denuncia irregularidades no uso do espaço público.

“Ontem, a Prefeitura, através do Departamento de Fiscalização, numa ação conjunta com a Polícia e a Guarda, interditaram dois boxes lá na Praça do Comércio, no Shopping Popular, após as nossas denúncias, que estão, desde o começo do ano, demonstrando uma série de irregularidades na utilização desse espaço, que é público”, afirmou o vereador.

Além da interdição e cassação das permissões de dois ocupantes, outros 22 permissionários foram advertidos por descumprimento de exigências administrativas. De acordo com o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Penela, a ação seguiu o Decreto Municipal nº 171/2003, que regula a cessão precária e gratuita dos 64 boxes do local.

“O nosso objetivo é garantir que os boxes cumpram a finalidade pública a que se destinam. Continuaremos com o monitoramento para assegurar o correto funcionamento do Shopping Popular”, destacou Penela.

Djalma Nery criticou o uso indevido dos espaços por pessoas que, segundo ele, não se enquadram no perfil de pequenos empreendedores. “Pessoas que não precisam estão se apropriando de um espaço que é público e locando para terceiros para tirar um dinheirinho em cima de quem precisa trabalhar. Por isso que o nosso trabalho de fiscalização, a nossa denúncia, não é contra o trabalhador, é a favor dos trabalhadores”, disse.

Segundo o vereador, as recentes cassações de permissões abrirão espaço para pessoas que aguardam na fila há mais de uma década. “Com essas duas cassações de permissões, duas outras pessoas que estão aguardando na fila, desde 2011, vão ser convocadas para trabalhar. Se elas não quiserem trabalhar, os outros dois vão ser chamados e assim por diante.”

Ele ainda citou um caso específico: “Tem dois irmãos lá que trabalham numa empresa multinacional, com carteira assinada, ganham quase R$10 mil por mês e estão lá com um box cedido pela prefeitura, que eles alugam para terceiros, exploram terceiros e eles ainda não tiveram a licença cassada. Mas vão ter.”

Ao final, o vereador celebrou o avanço da fiscalização. “Quero parabenizar a prefeitura, dizer que daqui pra frente as coisas vão mudar, como nós dissemos. Pelo menos outros 10 permissionários vão perder as suas licenças, que estão irregulares, cometendo ilicitudes. E trabalhadores vão poder finalmente exercer o seu trabalho, gerar sua renda com dignidade, nessa política pública tão interessante que é o Shopping Popular. Contem que o nosso mandato é daqui pra cima. Vamos em frente.”

A Prefeitura informou que as ações de fiscalização seguirão sendo intensificadas para coibir o uso indevido dos boxes e garantir que o espaço cumpra sua função social.

