Cruzamento no centro de São Carlos terá semáforo

Semáforo - Crédito: Divulgação/Prefeitura de João Pessoa Fonte: Agência Senado

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito informa que na próxima quinta-feira, 26, realizará a ligação de um novo semáforo no cruzamento das ruas 9 de Julho com a Jesuíno de Arruda e fará a mudança de preferência de passagem no cruzamento da rua Nove de Julho com Geminiano Costa e avenida Comendador Alfredo Maffei.

Nessa nova configuração do sistema viário, o trânsito que circula pela rua Nove de Julho passará a ter preferência no cruzamento com a rua Geminiano Costa e avenida Comendador Alfredo Maffei.

A SMTT esclarece que as ações a serem promovidas tem como finalidade proporcionar segurança para trânsito de veículos e pedestres e viabilizar a fluidez nessa região.

A Secretaria recomenda aos motoristas à atenção a sinalização de trânsito e as preferências de passagens nos cruzamentos mencionados.

