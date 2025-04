Crianças internadas na Santa Casa recebem ovos de Páscoa em ação especial do Fundo Social de Solidariedade

A entrega foi acompanhada pelo provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior; pela diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti; pela coordenadora de Enfermagem da Pediatria, Michela Pereira da Silva; pela gerente Médica do Eixo Pediatrico, Dra. Danielle Cristina Penedo; e pela gerente do Serviço de Nutrição e Dietética (SND), Olga Vela. Coube a Michela orientar as crianças que, por orientação médica, estavam liberadas para receber o doce. "Acreditamos que o cuidado vai além do tratamento clínico. Momentos como este fazem toda a diferença na experiência dos nossos pequenos pacientes e de seus familiares durante a internação", afirmou o provedor Antonio Valerio Morillas Junior.

Para Herica, gestos simples podem transformar o dia de uma criança: “É muito gratificante poder proporcionar um sorriso em meio a um momento tão delicado. Essa entrega é uma demonstração de carinho e solidariedade, e reforça o compromisso do Fundo Social com o bem-estar das nossas crianças.”

As crianças internadas na ala pediátrica da Santa Casa de São Carlos tiveram uma surpresa especial na manhã desta quarta-feira (16). A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Herica Ricci Donato, realizou a entrega de ovos de Páscoa aos pequenos pacientes, levando carinho e afeto nesse período tão simbólico. A ação contou com o apoio da equipe do hospital e da presença da diretora do FSS, Eucimara Jorge Pott, que se vestiu de coelhinha da Páscoa para tornar o momento ainda mais encantador.