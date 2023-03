Crateras incomodam motoristas e moradores no Aracy

SIGA O SCA NO

Crateras tem tirado o sossego de moradores no Aracy - Crédito: Divulgação

Leitores do São Carlos Agora, residentes no Cidade Aracy, entraram em contato na manhã desta terça-feira, 21, para mostrarem a indignação quanto a um problema que causa transtorno para moradores e motoristas: crateras no asfalto.

Segundo eles, enormes crateras na Avenida Vicente Laurito esquina com a rua Antônio Pratavieira e na rua Giuseppe Broggio com a Vicente Laurito.

Os reclamantes contataram o site justamente no sentido de que as autoridades públicas atendam a reivindicação e resolvam o problema.

