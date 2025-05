CPFL fará desligamento programado de energia elétrica de 4h em bairros de São Carlos

Compartilhar no facebook

CPFL fará desligamento programado em São Carlos e durará 4h - Crédito: Divulgação

A CPFL Paulista, via e-mail, comunicou clientes em São Carlos que estará realizando uma interrupção no fornecimento de energia elétrica que afetará provavelmente alguns bairros, entre eles o Conjunto Residencial Astolpho Luiz Prado.

De acordo com a empresa fornecedora de energia elétrica, a interrupção no fornecimento de energia elétrica está prevista para o dia 21 de maio, uma quarta-feira, das 9h30 até às 13h30.

O São Carlos Agora entrou em contato com a CPFL que, em nota, informou que o “desligamento programado na rede elétrica é uma intervenção necessária para execução de obras de melhoria na rede de distribuição do munícipio e foi devidamente informada aos órgãos responsáveis pelo trânsito na cidade”.

De acordo com a nota, a empresa segue “as recomendações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), todos os desligamentos programados também são previamente informados aos clientes por meio de comunicado. Vale destacar que o cliente pode acompanhar as programações de manutenções em sua região por meio do site da companhia, em https://servicosonline.cpfl.com.br/agencia-webapp/#/desligamento-programado”.

Entretanto, o portal solicitou junto a empresa informações adicionais como, por exemplo, quantos bairros e moradias seriam atingidas pelo “desligamento programado”, bem como quantas famílias poderiam ser afetadas. Todavia, a CPFL não enviou tais solicitações.

