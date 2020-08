Conheça como empresas juniores da UFSCar tem ajudado micro e pequenos negócios em São Carlos

Crédito: Divulgação

São duas Empresas Juniores (EJs) da UFSCar: A Empeltec Jr. (Empresa Júnior de Engenharia Elétrica) e a EQ Jr (Empresa Júnior de Engenharia Química), que através dos seus, conseguiram facilitar o trabalho de dois restaurantes, aqui de São Carlos. O intuito era levar o conhecimento da universidade, para realmente estar ajudando e contribuindo com o crescimento desses pequenos negócios.

O primeiro estabelecimento, o Restaurante do Anderson teve sua instalação elétrica projetada por membros da Empeltec Jr. O local tinha essa necessidade de readequar toda a planta elétrica, pois a infraestrutura apresentava problemas que terminavam influenciado diretamente nas atividades e a rotina do Restaurante. Os principais problemas eram a queda de disjuntores e a impossibilidade de se ligar determinados aparelhos ao mesmo tempo, principalmente na área da cozinha, o que afetava o desempenho na hora de preparar os alimentos.

Assim, a Empeltec Jr. desenvolveu o projeto elétrico de forma personalizada, levando em consideração as necessidades e os requisitos para que o funcionamento do restaurante aconteça da melhor forma possível, sem interrupções. Durante a execução do projeto, os estudantes enfrentaram dois grandes desafios. Primeiro, a falta do desenho da planta baixa do local e segundo, o dimensionamento do circuito que comportava algumas coifas presentes no estabelecimento.

O primeiro desafio foi solucionado, graças ao uso de software que permitiu os membros desenharem a planta do restaurante. Já o segundo desafio não era tão fácil de lidar, pois para dimensionar corretamente o circuito, eram necessárias algumas informações como a potência dos equipamentos. Isso normalmente não representa um problema, porém, nesse caso as coifas foram feitas sob medida e não apresentavam quaisquer informações técnicas. Para solucionar o problema, os estudantes tiveram que ir atrás do próprio fabricante para obter as especificações exatas.

No final das contas, embora as dificuldades, o projeto foi entregue para o Anderson, quem ficou muito satisfeito com o resultado. Para os membros da EJ, foi uma experiência de muito aprendizado. Rodrigo Rojas, estudante de engenharia elétrica atual Vice-Presidente da Empeltec Jr. participou de todas as etapas do projeto, e nos contou como foi essa experiência: “ O projeto mudou bastante a realidade do cliente, porque aumentou a capacidade dele para preparar a comida e também facilitou a regulamentação do estabelecimento”.

A EQ. Jr, teve um caso parecido. Quando eles entraram em contato com o Restaurante Cores e Sabores, os donos do estabelecimento falaram que a maior dificuldade deles estava sendo com a Contabilidade no sentido de conseguir fechar as contas no verde tudo mês. No entanto, numa visita dos membros para o restaurante, eles se depararam com outra realidade e outras problemáticas.

Primeiro, não existia funções definidas para os colaboradores, “todo mundo fazia de tudo”. De igual forma, existia problemas com o controle de estoque, sendo que frequentemente faltava ingredientes durante o preparo dos pratos e os donos tinham que ir no mercado fazer uma nova compra. Os estudantes também enxergaram uma falta de marketing dentro do próprio restaurante, pois tinha itens que não eram divulgados e consequentemente não eram vendidos, existia a falta de um cardápio claro para o restaurante.

Para resolver esses problemas, os membros da EQ Jr. primeiro, fizeram um mapeamento de processos no restaurante, para entender todas as atividades que aconteciam dentro do local e junto aos donos, conseguir definir funções claras para cada um dos funcionários.

Além disso, foi implementada uma planilha de controle da caixa, o que facilitou a contabilidade e também fez os donos economizarem o pago de um programa que era muito complexo para as necessidades deles. Os estudantes também ajudaram na estruturação do cardápio para o cadastro do restaurante na plataforma “Ifood”, ação que vinha sendo uma outra dificuldade para os donos.

Conversamos com a Maria Vitória Reis, estudante de engenharia química e Diretora de Projeto na EQ Jr, ela participou em todas as etapas do projeto e nos disse: “Foi muito legal ver os resultados positivos do nosso projeto e que até hoje o restaurante usa todas as ferramentas que oferecemos”.

A falta de dinheiro para investir, costuma ser um dos principais fatores que dificulta o crescimento do Micro e Pequeno Empreendedor no Brasil. Aí que entra o papel das Empresas Juniores (EJs), oferecendo soluções de qualidade a um custo acessível.

Empresas Juniores são empresas sem fins lucrativos que oferecem serviços e consultorias como empresas comuns do mercado, geralmente por preços 35% abaixo do mercado. Além disso, são completamente geridas por alunos da graduação com respaldo de professores da universidade. O objetivo é fomentar o empreendedorismo no meio universitário e colocar em prática o conhecimento adquirido na sala de aula.

Assim como a Empeltec e a EQ Jr, dentro do pais existem centenas de casos onde as EJs estão contribuindo nos sonhos das pessoas, principalmente dos Micro e Pequeno Empreendedores, isto através de soluções de impacto a baixo custo. Já na UFSCar, são 19 EJs presentes só em São Carlos e Araras.

SOBRE O NÚCLEO SÃO CARLOS

O Núcleo São Carlos é responsável por representar e dar suporte às Empresas Juniores aqui na região. São cerca de 1200 jovens, representando 53 empresas juniores das mais diversas áreas de atuação, em 12 cidades e 10 Instituições de Ensino Superior.

