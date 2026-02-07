(16) 99963-6036
sábado, 07 de fevereiro de 2026
Cidade

Confira o horário especial do comércio de São Carlos durante o Carnaval

07 Fev 2026 - 15h42Por Jessica Carvalho R
O comércio de São Carlos terá funcionamento diferenciado durante o período de Carnaval. As mudanças seguem acordo entre os setores e visam orientar consumidores e lojistas sobre os dias e horários de atendimento.

Nos sábados, dias 7 e 14, as lojas funcionam normalmente, das 9h às 17h.

Na segunda-feira, dia 16, véspera de Carnaval, o atendimento será em horário reduzido, das 12h às 18h.

Já na terça-feira de Carnaval, dia 17, o comércio permanecerá fechado.

O atendimento será retomado na quarta-feira de Cinzas, dia 18, também em horário especial, das 12h às 18h.

