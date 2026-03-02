(16) 99963-6036
segunda, 02 de marÃ§o de 2026
Cidade

Confira o horÃ¡rio especial de funcionamento do comÃ©rcio no mÃªs de marÃ§o

Funcionamento estendido aos sÃ¡bados busca estimular as vendas e oferecer mais comodidade aos consumidores

02 Mar 2026 - 10h47Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Centro comercial de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£oCentro comercial de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O comércio de São Carlos contará com horário especial de funcionamento durante o mês de março. Nos sábados, dias 7 e 14, as lojas estarão abertas das 9h às 17h, ampliando o período de atendimento ao público e proporcionando mais tempo para que os consumidores realizem suas compras com tranquilidade.

A medida tem como objetivo incentivar as vendas e fortalecer o comércio local, além de oferecer maior comodidade aos moradores, que poderão se programar com antecedência para pesquisar preços, antecipar presentes e aproveitar as promoções sazonais típicas do período.

A expectativa das entidades representativas do setor é de aumento no movimento nessas datas, impulsionado pelo calendário comercial de março e pelas estratégias promocionais adotadas pelos lojistas.

De acordo com os responsáveis, o horário do comércio em São Carlos é definido por meio de Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região) e o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de São Carlos e Região).

Leia TambÃ©m

IA acelera identificaÃ§Ã£o de vespas e fortalece pesquisas sobre biodiversidade brasileira
Cidade12h35 - 02 Mar 2026

IA acelera identificaÃ§Ã£o de vespas e fortalece pesquisas sobre biodiversidade brasileira

Viaduto do Jockey Club serÃ¡ interditado nesta terÃ§a-feira das 6 Ã s 18 horas
3Âª faixa09h36 - 02 Mar 2026

Viaduto do Jockey Club serÃ¡ interditado nesta terÃ§a-feira das 6 Ã s 18 horas

Secretaria de Cultura divulga regras e prazos para uso do Teatro Municipal em 2026
Cidade13h09 - 01 Mar 2026

Secretaria de Cultura divulga regras e prazos para uso do Teatro Municipal em 2026

USP oferece curso gratuito de informÃ¡tica para pessoas com 60 anos ou mais em SÃ£o Carlos
Cidade11h00 - 01 Mar 2026

USP oferece curso gratuito de informÃ¡tica para pessoas com 60 anos ou mais em SÃ£o Carlos

Igreja promove limpeza de praÃ§a no Jardim Beatriz e realiza culto com sopÃ£o gratuito
Cidade10h33 - 01 Mar 2026

Igreja promove limpeza de praÃ§a no Jardim Beatriz e realiza culto com sopÃ£o gratuito

Ãšltimas NotÃ­cias