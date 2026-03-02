Confira o horÃ¡rio especial de funcionamento do comÃ©rcio no mÃªs de marÃ§o

Centro comercial de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O comércio de São Carlos contará com horário especial de funcionamento durante o mês de março. Nos sábados, dias 7 e 14, as lojas estarão abertas das 9h às 17h, ampliando o período de atendimento ao público e proporcionando mais tempo para que os consumidores realizem suas compras com tranquilidade.

A medida tem como objetivo incentivar as vendas e fortalecer o comércio local, além de oferecer maior comodidade aos moradores, que poderão se programar com antecedência para pesquisar preços, antecipar presentes e aproveitar as promoções sazonais típicas do período.

A expectativa das entidades representativas do setor é de aumento no movimento nessas datas, impulsionado pelo calendário comercial de março e pelas estratégias promocionais adotadas pelos lojistas.

De acordo com os responsáveis, o horário do comércio em São Carlos é definido por meio de Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região) e o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de São Carlos e Região).

