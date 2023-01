Confira a previsão do tempo para os próximos dias

Previsão do tempo -

O tempo segue com sol entre nuvens sobre o estado de São Paulo. Contudo, a formação de áreas de instabilidade, ocasionadas pela combinação do ar quente e úmido, favorecem pancadas de chuva em áreas isoladas, algumas com forte intensidade e acompanhadas por trovoadas, principalmente no decorrer da tarde/noite. Uma frente fria entre localizada entre o litoral paranaense e sul paulista, causa aumento da nebulosidade e chuvas isoladas no sul e leste do estado no dia de hoje. Temperaturas elevadas.

IPMET

