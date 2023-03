Conferência municipal apresenta ideias para o aperfeiçoamento do SUS

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, realizou a 11ª Conferência Municipal de Saúde no último sábado (04/03), ocasião em que foram apresentadas e debatidas políticas públicas de saúde para o âmbito municipal, estadual e federal. O evento aconteceu no Hotel Nacional Inn e, segundo a organização, recebeu cerca de 200 participantes.

Representada por diversos segmentos – como poder público, entidades conveniadas, prestadores de serviço, colaboradores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) –, a Conferência reuniu ideias por eixos temáticos e, ao final, as mais votadas foram encaminhadas para apreciação na etapa macrorregional. Além disso, o evento ainda teve apresentações culturais e uma palestra-debate com a Prof.ª Drª Maria do Carmo Gullaci Guimarães Caccia-Bava, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, com o tema "Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia".

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Jôra Porfírio, que representou o prefeito Airton Garcia na ocasião, a apresentação de demandas e projetos e um debate construtivo entre os diversos agentes do SUS contribuem ativamente para o município. “Debater políticas públicas é sempre importante para o desenvolvimento do SUS em nossa cidade e, com o apoio do Conselho Municipal de Saúde e da nossa rede municipal de saúde, seja ela representada pelas entidades, prestadores, colaboradores ou usuários, estamos promovendo as melhorias que a população tanto procura e merece. Agradeço a todos os que puderam participar e contribuíram com ideias para tornarmos a saúde da nossa São Carlos mais estruturada, pois juntos somos mais fortes”, disse Jôra.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Lineu Navarro, igualmente destacou a produtividade das iniciativas apresentadas. “Podemos fazer um balanço altamente positivo da 11ª Conferência Municipal de Saúde. Foi uma Conferência bem organizada, com uma pauta extensa de discussões, uma palestra muito boa da Prof.ª Drª Maria do Carmo Gullaci Guimarães Caccia-Bava e saímos daqui com 30 propostas para ajudar e contribuir com a Secretaria Municipal de Saúde para que o planejamento municipal seja efetivamente voltado à resolutividade em questões como saúde mental, atenção primária de saúde, cirurgias eletivas, exames reprimidos, falta de profissionais e urgência e emergência, entre outras”, ressalta Lineu.

Leia Também