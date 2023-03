Comissão que apura possíveis irregularidades em diplomas realiza primeira reunião

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, realizou nesta quinta-feira (16/03), a primeira reunião com a comissão de reavaliação de documentos acadêmicos entregues por servidores públicos municipais. O objetivo é iniciar a operacionalização dos trabalhos e evitar supostas fraudes documentais.

A comissão, criada por determinação do prefeito Airton Garcia, está dividida em três frentes – uma para os casos específicos dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, de Saúde e das demais secretarias municipais em geral. No total, 15 servidores integram as comissões para checagem da autenticidade destes diplomas.

A diretora do Departamento de Coordenação da Carreira da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, Flávia Floriano, salienta que, com a comissão, a Prefeitura fará um incremento na apuração destes certificados. “Nas contratações e quando o servidor apresenta um diploma para promoção funcional, a Prefeitura sempre avalia a questão da apresentação do certificado original e cópia. Porém, recebemos recentemente uma denúncia quanto a veracidade dos documentos e a conferência destes junto à instituição de ensino emitente. Por isso, houve a formação desta comissão para verificar a autenticidade dos certificados de todos os servidores públicos municipais”, comenta a diretora.

Por conta disso, a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas já emitiu um comunicado destinado a todas as secretarias para que os servidores apresentem seu certificado de formação mais alta até o próximo dia 10 de abril. A entrega do diploma – original e cópia – deve ser feita na Seção de Atendimento do Paço Municipal. Os servidores que eventualmente não apresentarem os documentos ficam sujeitos às sanções administrativas.

Segundo Flávia, a apresentação destes diplomas também terá efeito para outros fins. “Além da análise de autenticidade feita pela comissão, estes diplomas passam a ter validade também para análise de impacto orçamentário no Plano de Carreira”, finaliza.

