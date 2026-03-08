Com 30% de plÃ¡stico reciclado, Electrolux Group inaugura nova geraÃ§Ã£o de embalagens sustentÃ¡veis para lavadoras

AdoÃ§Ã£o do novo filme termoencolhÃ­vel nas embalagens das lavadoras fabricadas no Brasil integra o movimento global do grupo para ampliar o uso de conteÃºdo reciclado em seus produtos e operaÃ§Ãµe -

O Electrolux Group anuncia a implementação de um novo filme plástico termoencolhível, produzido com resinas recicladas pós-consumo (PCR), nas embalagens das lavadoras fabricadas no Brasil. Desenvolvida em parceria com AGM Embalagens, fornecedora de filmes termoencolhíveis, e Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, a solução conta com 30% de PCR e representa um marco na estratégia regional de circularidade do Grupo, já que é a primeira vez que acontece a adoção dessa tecnologia em larga escala.

O novo filme substitui parte da matéria-prima virgem e reduz a pressão sobre os recursos naturais, o que contribui para o menor consumo de energia durante a produção e reduz as emissões de gases de efeito estufa, com impacto direto na pegada de carbono das embalagens. E, mesmo com a incorporação de material reciclado, a tecnologia preserva o desempenho essencial para transporte e armazenamento, de modo a manter níveis equivalentes de resistência mecânica, capacidade de termoencolhimento e transparência.

“Mostramos mais uma vez que lideramos o caminho em práticas sustentáveis e inovação responsável. Este case se consolida como uma referência para outras linhas de produto e abre espaço para que a solução seja replicada globalmente. Além disso, ao antecipar possíveis exigências regulatórias para embalagens, fortalecemos nosso compromisso com a conformidade e permanecemos alinhados às metas ESG que guiam toda a companhia”, afirma João Zeni, diretor de Sustentabilidade do Electrolux Group para a América Latina.

As resinas recicladas pós-consumo utilizadas nas lavadoras do Electrolux Group fazem parte do ecossistema Wenew, da Braskem, e são voltadas ao desenvolvimento de soluções circulares com conteúdo reciclado, de modo a oferecer alta precisão de segurança e resistência. Além disso, as soluções Wenew contribuem para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Atualmente, a Braskem conta com mais de 58 grades de resinas recicladas pós-consumo em seu portfólio global, além de outros 40 em desenvolvimento.

“Com o portfólio Wenew, transformamos resíduos plásticos em matérias-primas com desempenho e confiabilidade técnica. A aplicação de PCR em embalagens industriais de alto desempenho, como as utilizadas pelo Electrolux Group, demonstra a capacidade da Braskem de apoiar diferentes demandas do mercado”, afirma Pier Pesce, Head do Cazoolo e líder de Desenvolvimento de Negócios em Economia Circular da Braskem na América do Sul.

“Este desenvolvimento com a Braskem e o Electrolux Group demonstra como a parceria é o caminho ideal para grandes resultados, contribuindo para gerar impactos importantes na cadeia produtiva e no meio ambiente”, ressalta Homeriton L. Martins, diretor comercial da AGM Embalagens.

A iniciativa cumpre as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de modo a atender aos requisitos de conteúdo reciclado nas embalagens plásticas e reforçar a atuação responsável da companhia ao longo de toda a cadeia de valor. Além disso, a aliança com as demais marcas demonstra como parcerias estruturadas, e alinhadas por propósito, impulsionam soluções mais sustentáveis, de modo a ampliar a eficiência operacional e acelerar a inovação no setor.

Compromisso contínuo com o uso de materiais reciclados

A adoção do novo filme termoencolhível integra o movimento global do Electrolux Group para ampliar o uso de conteúdo reciclado em seus produtos e operações. No Relatório de Sustentabilidade 2024, o Grupo estabeleceu a meta de que 35% dos plásticos e aços utilizados em sua fabricação sejam reciclados até 2030 — uma iniciativa que representa um avanço importante na estratégia de economia circular da companhia.

Com essa ambição, mais de 40% de todo o material adquirido para produção deverá ser composto por conteúdo reciclado, ampliando significativamente o alcance da meta anterior, que considerava apenas plásticos. Essa evolução também reforça a flexibilidade necessária para adaptar diferentes categorias de produtos às oportunidades crescentes do mercado de materiais reciclados.



