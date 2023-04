Cine Araújo terá sessão inclusiva e adaptada com o filme “Super Mario Bros

Cine Araújo - Crédito: divulgação

O Shopping Iguatemi São Carlos se engaja no Blue Day, campanha mundial pela conscientização sobre o autismo e disponibiliza uma sessão de cinema inclusiva e adaptada para o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no dia 08 de abril, às 10h30. A sessão será gratuita e disponibilizada exclusivamente para as Ongs parceiras Espaço Azul, Instituto Acorde, Ong Mid e Clinica Primeiros Passos.

Especialmente neste dia, o filme “Super Mario Bros” será transmitido em uma das salas tradicionais do Cine Araújo, seguindo algumas adaptações conforme a Lei Estadual nº 2.479 de 8 de janeiro de 2020: luzes acesas em 50% da capacidade, volume do som reduzido e permissão para entrar e sair da sessão sempre que desejar.

“O Iguatemi está sempre em busca de dar visibilidade a causas como o autismo e por isso, nos unimos mais um ano a campanha Blue Day. Desta vez, estamos recebendo importantes Ongs da cidade, visando proporcionar um momento especial de lazer e diversão para seus alunos e pacientes”, comenta Taciana Melo, gerente de marketing do Iguatemi São Carlos.

